¿Fue todo inventado? Bella Dueñas habla sobre el personaje que creó en las redes sociales y que le generó muchas críticas.

Desde hace unos meses, Bella Dueñas -de 27 años de edad- se encuentra en medio de la polémica luego de que reveló en sus videos que estaba poseída por una entidad.

A partir de ese momento, Bella Dueñas empezó a mostrar un comportamiento errático por lo que sus seguidores empezaron a mostrar su preocupación.

Sin embargo, también hubo personas que empezaron a atacar a Bella Dueñas, incluso recibió algunas amenazas en redes sociales.

En medio de la controversia que se ha generado, Bella Dueñas decidió romper el silencio y por fin reveló si es verdad que la habían poseído y por qué decidió mostrarse de esta manera en sus redes sociales.

Bella Dueñas (Instagram)

Bella Dueñas reconoce que se equivocó a mostrar un personaje raro en las redes sociales

El nombre de Bella Dueñas se viralizó en las redes sociales luego de que dio un cambio radical al contenido que compartía, al revelar que había sido poseída por un demonio llamado Belce.

A partir de ese momento su contenido cambió y de lugar de proporcionar tips para personas con el cabello largo, comenzó a publicar videos de terror en donde supuestamente mostraba cómo la habían poseído.

Este cambio no les gustó a muchas personas, mientras que otros consideraron que solo lo hacía para obtener más likes.

Tras la controversia generada, Bella Dueñas decidió romper el silencio y por fin habló sobre el personaje que creó en las redes sociales y que incomodó a muchas personas.

A través de un video en TikTok, Bella Dueñas reconoció que este personaje hizo que aumentará su popularidad, sin embargo no todo fue bueno y es que empezó a recibir varios ataques.

En su video, Bella Dueñas reconoció que hace meses cambió su contenido en redes sociales, lo que preocupó a sus seguidores.

“Hace seis meses mi contenido cambió muchísimo después de un viaje que tuve y muchas personas se asustaron por mi comportamiento en los videos, en los en vivos, y en general por muchas cosas que hacía” Bella Dueñas

Bella Dueñas confesó que sabe que eso estuvo mal, ya que hizo que muchas personas que la seguían cambiarán su actitud.

“Estoy consciente que estuvo mal porque mucha gente que me admiraba, mucha gente que me quería, cambió su actitud hacia mí” Bella Dueñas

Consciente de que crear el personaje de una mujer poseída fue contraproducente para ella, Bella Dueñas señaló que aunque aumentó su número de seguidores, también lo hicieron sus haters.

“Entre más seguidores iba acumulando, los comentarios iban empeorando, iban siendo cada vez más y más personales, como si yo conociera a esas personas y de verdad les hubiera hecho algo malo” Bella Dueñas

Bella Dueñas destacó que estaba acostumbrada a las críticas por su físico, pero no a las amenazas.

Pese a los duros comentarios que recibía, Bella Dueñas decidió continuar pues era un camino que había decidido seguir.

“Recibía muchos comentarios desafortunados hacia mi físico, la mayoría de esos comentarios eran de mujeres y sí fue duro al principio. Cosa que fui trabajando conmigo misma y me hice a la idea de que seguramente así iba a ser todo este camino y que si quería seguir haciendo videos, que es lo que me gusta, pues tenía que aguantar” Bella Dueñas

Este fue el ataque que recibió Bella Dueñas que la hizo ir a terapia

Sin embargo, llegó un punto en el que todo se intensificó al grado de que los ataques contra Bella Dueñas ya no solo eran en las redes sociales.

Bella Dueñas confesó que en una ocasión fue a un centro comercial donde recibió una aparente amenaza por una mujer e incluso atentaron en contra de ella.

“Un día fui a un centro comercial y estaba tomándome un café, literal sólo lo estábamos comprando y ya me iba a ir. Las personas que me cuidan, no sé si estaban muy ocupados cuidando a ciertas personas o así, pero sí era un cúmulo de gente un poco grande y no sé ni en qué momento una mujer, mientras me tomaba la foto con otra chava, me dice: ‘No te vayan a cortar el pelo’” Bella Dueñas

En ese momento, Bella Dueñas no le dio importancia pero cuando regresó a su casa se dio cuenta que le habían cortado un gran mechón de su larga cabellera.

Bella Dueñas destacó que se quedó en shock, pues fue una invasión a su persona y no supo cómo reaccionar ya que su pelo media alrededor de 1.60 m.

“Mi cabello de más de un metro 60 estaba así (corto). Fue una invasión a mi persona, algo demasiado personal y me quedé en shock viéndome en el espejo” Bella Dueñas

Desde ese momento, Bella Dueñas empezó a tener miedo de que alguien pudiera atentar contra ella cuando salía de su casa, por lo que empezó a alejarse de las personas por temor a que la pudieran agredir fisicamente.

Su miedo aumentó cuando alguien filtró su número celular y empezaron a mandarle imágenes explicitas de asesinatos.

Fue en ese momento que Bella Dueñas tomó la decisión de usar pelucas cuando salía de casa y aumentar su equipo de seguridad.

“Es bien doloroso leer y sentir que no puedes hacer nada (...) No quería ser yo” Bella Dueñas

Bella Dueñas confesó que tras los ataques que ha recibido decidió buscar ayuda y afortunadamente le ha beneficiado mucho.

“Siento que he mejorado mucho, pero no puedo decir que soy yo de nuevo, me cuesta mucho dormir, me cuesta mucho hacer esto que me gusta (...) no saben la impotencia que me da no poder hacer nada con las personas difamándome” Bella Dueñas

En su video, Bella Dueñas señaló que tratará de ya no hacer contenido “raro” y agradeció a todas las personas que le han ayudado y le han mostrado su apoyo.

“Les agradezco mucho a todas las personas que me siguen apoyando, he tratado de ya no hacer contenido raro, porque si me siento un poco mejor y voy a echarle ganas, voy a seguir recibiendo ayuda y pues muchas gracias, aquí vamos a seguir mientras se pueda (...) los quiero mucho, gracias” Bella Dueñas