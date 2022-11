La influencer regiomontana Bella Dueñas, dio a conocer que recibe amenazas feminicidas en sus redes sociales.

A través de TikTok, Bella Dueñas expuso la captura de patalla de un mensaje en donde la amenazan con cometer un feminicidio en su contra.

Ante dicha situación, la creadora de contenido de 26 años de edad, se dijo nerviosa y aseguró que no entiende porqué realizan ese tipo de comentarios en sus redes sociales.

Además, señaló que sus acosadores son un hombre y una mujer, y que uno de ellos siempre le manda fotografías haciendo alusión a su feminicidio.

Cabe destacar que la denuncia de Bella Dueñas se da en un clima de violencia contra las mujeres en México, pues tan sólo de enero a septiembre de 2022 se han registrado 695 feminicidios, los más recientes son los de:

La tiktoker Bella Dueñas , expuso en su perfil de TikTok un mensaje en el que la amenazan de feminicidio, pues mencionan que “deberían de echarla en una bolsa negra hecha cachitos”.

Tras dicho señalamiento, la influencer con más de 8 millones de seguidores, aseguró que no es la primer amenaza que recibe, pues durante meses le han enviado mensajes y fotografías, además de comentarios señalando el deseo de cometer dicho crimen en su contra.

Según señaló, fue una mujer quien escribió el mensaje feminicida , y aunque sospecha que no es el primer recado que deja, dijo que los demás han sido enviados desde cuentas diferentes.

“He estado recibiendo mensajes de este tipo, esto ya tiene meses, esta misma persona me ha comentado en muchas ocasiones, lo más increíble es que es mujer, pero no sólo es ella, han habido muchos comentarios de este tipo, que a ver si no me encuentran en una bolsa de basura en la calle, así que me imagino que son las mismas personas las que lo están poniendo”

Bella Dueñas