Este miércoles 10 de enero se el Día Mundial de Belinda, por lo que sus seguidores han aprovechado este día para recordar la trayectoria de la cantante de 34 años de edad.

En pleno festejo, Belinda decidió compartir en el programa Hoy un mensaje para todos sus ‘Belifans’ por todas las muestras de cariño que ha recibido.

Sin embargo, Belinda decidió aprovechar este día para revelar porqué decidió dejar en blanco su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores.

Para calmar todas las especulaciones, Belinda que borró sus publicaciones por un motivo muy importante que podría marcar el 2024.

Y es que este año, Belinda tiene planeado regresar a la música con un nuevo álbum con el que se espera pueda regresar a los primeros lugares de las listas más importantes de popularidad.

Desde las primeras horas de este miércoles 10 de enero el nombre de Belinda Peregrín se convirtió en tendencia y es que se encuentra celebrando su Día Mundial.

Durante el programa Hoy se presentó una entrevista con Belinda en donde agradeció el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

Sin embargo, Belinda también se tomó unos momentos para revelar porqué decidió borrar sus publicaciones en Instagram.

Y es que Belinda empezó el 2024 con mucho misterio y es que su cuenta de Instagram se encuentra sin ninguna publicación.

En su entrevista con el programa Hoy, Belinda confesó que aunque su decisión tiene que ver con su nueva etapa ya que se viene su regreso a la música.

También se trata de una catarsis ya que quiere dejar todo lo malo en el pasado y de esta manera empezar un nuevo capítulo, tanto a nivel personal como profesional.

Belinda destacó que ya superó todas las cosas que le hicieron daño y ahora como el ave fénix renació más fuerte que nunca.

El Día Internacional de Belinda se celebra el 10 de enero, por lo que cada año sus fans se encargan de hacerla tendencia en las redes sociales al recordar su trayectoria.

Se trata de una fecha muy especial y es que en ese día, pero del 2000 se trasmitió el primer capítulo de Amigos X Siempre, telenovela que marcó el debut artístico de Belinda.

Sin embargo, este año es muy especial y es que Belinda está próxima a lanzar un nuevo disco por lo que hay una gran expectación.

En el programa Hoy, Belinda se mostró muy agradecida con sus seguidores pues recordó que han sido parte importante de su trayectoria.

Belinda agradeció todos los mensajes que recibe en este 10 de enero, como en otros días ya que sus fans no dejan de mostrarles su apoyo.

En su mensaje, Belinda recordó que sus fans le dan la motivación para seguir en esta carrera.

“Además de mi familia, los fans me han apoyado incondicionalmente. Son los que me dan la fuerza, las ganas, la motivación para seguir en esta carrera, seguir haciendo música, seguir siendo yo”

Belinda destacó que no es solo su día, sino que es de todos sus seguidores que la han apoyado siempre.

“Son los que me levantan cada vez que me caigo. Gracias a todos mis Belifans y gracias porque este 10 de enero igual que todos los años desde hace muchos, nos unimos más para celebrar nuestro día, porque no es el día de Belinda es el día de los Belifans y todos los guerreros que me acompañan”

Belinda