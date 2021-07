Christian Nodal está celoso y es que en este momento miles de hombres y mujeres están llenando de piropos a su amada Belinda.

Resulta que hace unos minutos, la intérprete de “Dopamina” publicó en su cuenta de Instagram una sexy foto de sí misma en ropa interior.

Con la blusa abierta, sin brasier y una toalla que envuelve su rubia cabellera, Belinda modela sus cómodas pantaletas Calvin Klein.

Belinda en ropa interior (@belindapop / Instagram)

“Hola veranito”, escribió la prometida de Christian Nodal junto a la sensual imagen que rápidamente se llenó de piropos por parte de sus más fieles fans.

“Guapísima”, “Hasta yo me tatuó”, “Belinda, ¿si me dejas respirar un segundo?”, “La más ardiente”, “Espectacular como siempre”, “Aire por favor”, “Quién fuera Nodal”, le expresan.

Lyn May se lanza contra Belinda

Mientras que los fans de Belinda se deshacen de piropos por ella, Lyn May no entiende porque y es que para ella la cantante no tiene gracia y tampoco talento.

Recientemente Lyn May le pidió a reporteros ya no hablar de Belinda debido a que no le cae bien.

“No me cae ni gorda ni flaca, ni nada. Simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto. Se me hace gris”, declaró Lyn May frente a micrófonos de Sale el Sol.

Así como aclaró que sus palabras no son porque le tenga celos ni nada por el estilo.

Belinda estrena canción junto a Tini Stoessel y Lola Índigo

Por otro lado, recientemente, Belinda fusionó su voz a la de Tini Stoessel y Lola Índigo, con quienes lanzó la canción de reguetón “La niña de la escuela”.

El pegajoso tema se incluye en el álbum “La niña” de la cantante argentina Tini Stoessel quien se declara gran fan de Belinda.

A pocos días de su lanzamiento, el video de esta canción ya supera los 10 millones de reproducciones.