Lyn May asegura que Belinda y Christian Nodal no se van a casar: “Nos copiaron”

En entrevista con varios medios Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, mostró su descontento con Belinda y arremetió contra ella asegurando que “está muy fea y canta feo”.

Tras sus declaraciones en contra de Belinda, Lyn May confesó que ha recibido un sinfín de amenazas por los fanáticos de la cantante.

Sin embargo en el video compartido por ‘Chisme En Vivo’, Lyn May siguió arremetiendo contra Belinda e incluso aseguró que no se va a casar con Christian Nodal. Incluso confesó que le copió ya que ella hizo lo mismo con Marcos.

Lyn May (@lyn_may_)

Lyn May asegura que los fanáticos de Belinda la están amenazando

En el video compartido por ‘Chisme En Vivo’, Lyn May señaló que Belinda le copió al anunciar su compromiso con Christian Nodal.

“Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava que no hace nada y que me copió que yo saque un video con Markos D1 casándonos y ella me copió. Que se iba a casar con este chango, no se quien es, Christian Nodal, Christian no das” Lyn May

Lyn May reveló que ha sido amenazada tras revelar a los medios de comunicación que no le gustaba Belinda.

“Ahora me están amenazando sus secretarios, su gente, yo nada más dije la verdad que es muy gris y que no tiene bonita voz, es lo único que dije” Lyn May

Incluso destacó que la están amenazando que la van a meter a la cárcel algo que no le importa ya que puede bailar tras las rejas.

“¿Ahora no se puede decir la verdad? Que me van a meter a la cárcel pues que me metan a la cárcel, ahí les voy a bailar a todos los que están encerrados y les voy a mover las nalgas” Lyn May

En el video Lyn May aseguró que le recomienda a Belinda tomar clases para que no pase desapercibida.

“Me están atacando, me dijeron que me viera en un espejo. Yo no la estoy atacando, al contrario le estoy diciendo que estudie, que vaya a clases de ballet, de canto, actuación, porque está muy gris y esta muy bonita para que pase desapercibida. Yo no la estoy atacando, pero ahora sus Belifans me están atacando” Lyn May

Lyn May sobre la boda de Belinda y Christian Nodal: “Yo creo que puro cotorreo, porque nos copiaron a nosotros”

Ante el cuestionamiento que si Belinda se va a casar con Christian Nodal, Lyn May aseguró que no y que solo le está copiando.

“Yo creo que puro cotorreo, porque nos copiaron a nosotros, todos nos copiaron, no hay quien no nos haya copiado. Hasta la Ninel Conde que se iba a casar, ni que se casó, hasta Jennifer Lopez nos copió” Lyn May

Lyn May recordó que a finales del 2019 lanzó con Marcos Hernández conocido artísticamente como ‘Markos D1’ un video en donde se muestran casándose.

Como parte de la promoción de la canción de ‘Borracho’ Lyn May y Marcos habían asistido a todos los medios asegurando que se iban a casar, sin embargo resultó que fue para el video.

Es por ello por lo que Lyn May asegura que Belinda y Christian Nodal le están copiando porque vieron que funcionó.

“Hicimos nosotros un video donde Marcos y yo nos casamos y de ahí salieron todas, porque vieron que pegó la canción de Marcos y de ahí todas que se iban a casar y se casaron madres, puro cuento nos copiaron. No se van a casar nada, se la ha de estar cogiendo a lo mejor, está bien” Lyn May

Sobre el anillo que le dio Christian Nodal a Belinda, Lyn May aseguró que Marcos también le dio uno.