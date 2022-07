Bárbara de Regil le recomienda terapia a usuario que la llamó “estúpida” en Instagram. La actriz de 35 años de edad se volvió enfrentar a las críticas que recibe en las redes sociales.

Como es costumbre, Bárbara de Regil realizó una sección de preguntas y respuestas en donde contestó varios cuestionamientos que le hacían sus seguidores.

En diversas ocasiones Bárbara de Regil se ha mostrado harta del hate que recibe en las redes sociales. Sin embargo, la actriz de ‘Rosario Tijeras’ no se ha quedado callada y ha respondido a todos los comentarios negativos que recibe.

Bárbara de Regil se ha convertido en una de las celebridades más polémicas. Aunque ha compartido cómo se ve sin filtros, usuarios siguen atacando a la actriz por su apariencia física.

En esta ocasión Bárbara de Regil realizó una sección de preguntas y respuesta en su cuenta de Instagram. La famosa recibió toda clase de cuestionamientos, desde su rutina diaria de ejercicios hasta de su relación con su hija Mar y esposo Fernando Schoenwald.

Sin embargo Bárbara de Regil mostró su molestia al recibir el comentario de un usuario que le decía “estúpida”, así sin ningún otro tipo de comentario.

De inmediato Bárbara de Regil le contestó a través de un video en donde le señaló que con ese tipo de comentarios podía suponer que se había saltado la parte en la que su mamá le enseñaba que debía de respetar a las mujeres.

Bárbara de Regil incluso le señaló que con esa clase de comentarios hacia las mujeres no iba a encontrar una novia.

Para finalizar su comentario, Bárbara de Regil destacó que para no repetir patrones es necesario ir a terapia.

“Así nunca vas a encontrar novia, por lo menos una que te respete a ti. No repitas patrones, lo que viviste en tu casa, terapia”

Una de las preguntas que también sorprendió a sus seguidores fue sobre si le perdonaría a su esposo Fernando Schoenwald.

De manera contundente Bárbara de Regil contestó que no, ya que en los últimos años ha estado trabajando en su orgullo y una infidelidad se le haría una traición.

“Ay no! Si de por si trabajo mucho mi orgullo, no es una traición directa y no la perdonaría”

Bárbara de Regil