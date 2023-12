Bárbara de Regil de 36 años de edad, se sincera y revela que no es fan de la música de RBD y Luis Miguel de 53 años de edad, pero pide que no la cancelen por eso.

Bárbara de Regil vuelve a causar polémica tras hablar de sus gustos musicales, asegura que no le gusta RBD ni Luis Miguel y que no pagaría para ir a uno de sus conciertos.

Sin embargo, a pesar de que no es fan, declaró que sí se sabe las canciones de Luis Miguel, gracias a su esposo que es fiel admirador del cantante.

Tanto Luis Miguel como RBD regresaron a los escenarios este 2023 haciendo que sus millones de fans pudieran deleitarse con sus más grandes éxitos.

No obstante, los artistas no son del agrado de todo el público, como en el caso de Bárbara de Regil, quien reveló su postura con la prensa.

Bárbara de Regil luego de coronarse como la ganadora de Quién es la máscara 2023 generó polémica al revelar que no es fan de la música de RBD ni de Luis Miguel.

Fue el periodista Edén Dorantes, quien cuestionó a la famosa respecto a sus gustos musicales, con la intención de dar pie a hablar de los shows de los importantes artistas.

“No, no iría a ver a RBD, respeto a toda la gente que ama a RBD y se pone las corbatas. A mí no me gusta, no es mi género, pero lo respeto muchísimo... Luis Miguel tampoco me gusta, pero sí me sé todas las canciones...Fer sí es muy Luis Miguel, me ha tocado ir con él al concierto.”

Bárbara de Regil