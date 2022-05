Pese a que Bárbara de Regil desmiente con frecuencia rumores acerca de ella, la influencer vuelve a enfrentar a quienes dicen conocerla por chismes sobre su persona.

Ahora con un video en TikTok, Bárbara de Regil le hizo entender a sus seguidores que no puedes definirla por un meme, chisme o video en YouTube en donde hablen de ella.

Bárbara de Regil se ha visto envuelta en varios rumores, desde infidelidades a su esposo Fernando Schoenwald, hasta tener el abdomen operado.

Bárbara de Regil compartió en un video en su cuenta de TikTok defendiéndose de las personas que hablan de ella sin conocerla.

La influencer fitness se volvió el blanco de críticas luego de que decidiera hacer videos en su Instagram dando clases gratis en la pandemia.

Todo parece ser que desde ahí, Bárbara de Regil no ha dejado de ser criticada por haters, a través de sus redes sociales.

Además de los rumores sobre infidelidades a su esposo, Fernando Schoenwald, Bárbara de Regil también se ve envuelta en chismes sobre cirugías a su cuerpo y hasta por el papá de su hija.

Ahora, la actriz decidió tomar su cuenta de TikTok para compartir un video, en donde responde a quienes dicen la conocen solo por los memes, chismes o videos en YouTube.

Bárbara de Regil negó totalmente que esto pudiera ser de esta forma.

“La gente: Te conozco bien… vi un chisme tuyo, un meme y un video de YouTube de alguien hablando de ti…

No, no me conoces”.

Bárbara de Regil, actriz.