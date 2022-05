En ocasiones, Bárbara de Regil sale en fachas a la calle y aunque le dicen “te vistes como niño”, en esta ocasión no le pasó la misma suerte de ser criticada.

Asimismo, Bárbara de Regil hizo un llamado a las mujeres, diciéndoles que avisen cuando salgan y compartan su ubicación a sus familiares y amigos.

Bárbara de Regil, actriz. (@barbaraderegil)

Bárbara de Regil cuenta el acoso que vivió en la calle

Explicó que prefirió irse caminando de su casa al gimnasio que ir en coche, pero la decisión le llevó la amarga experiencia de ser acosada en la calle.

“Voy camino al gimnasio y un señor pasó y el copiloto me gritó una obscenidad que no voy a repetir aquí porque me da pena”. Bárbara de Regil, actriz.

Bárbara de Regil adjuntó a su historia en Instagram, que no importaba si se salía en leggins de gym, “eso no les da derecho a tragarte con la mirada”.

“¿Qué pedo, no los educaron en su casa o qué? Está cañón, me da mucho coraje”. Bárbara de Regil, actriz.

Bárbara de Regil sufre acoso en la calle (@barbaraderegil)

Sin embargo, contó que esta no es la primea ocasión que vive acoso, pues dijo haber pasado por lo mismo cuando salió a correr. Aunque en esa ocasión los enfrentó.

Bárbara de Regil dijo “me arriesgué” -al enfrentarlos-, pues iba sola y cuando se dio cuenta que se voltearon para verle las nalgas, les dijo “qué chingados”.

Bárbara de Regil pide les pide a sus seguidores cuidarse y no tomar de más

“Trata de siempre avisar en dónde estás”, dijo y llamó a rodearse de amigas “que sepas que te cuidan y tú cuídalas a ellas”.

Bárbara de Regil les recordó “tú eres lo más valioso, así que cuídate, tú vida es lo más valioso que tienes”.