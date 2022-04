Después de que Bárbara de Regil lanzó un “qué fácil es criticar”, en donde también abordó los señalamientos de que creen que su abdomen es operado, demostró porqué lo tiene así.

¿Bárbara de Regil tiene el abdomen operado? Es una de las principales incógnitas que haters y seguidores le comentan, además de que alguno dices “se ve raro”.

Ahora, por medio de un video, Bárbara de Regil demostró porqué creen que su abdomen es operado.

Bárbara de Regil muestra su definido abdomen; así obtuvo la tonificación

Bárbara de Regil compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde muestra porqué creen que su abdomen es operado.

Definido, musculoso, aunque no ‘a la perfección’, Bárbara de Regil mostró un poco de su rutina de abdomen, lo que demuestra porqué tiene la zona tan marcada.

Bárbara de Regil y su abdomen. (Especial)

Mostrando que no es un ejercicio fácil y que se necesita de técnica para hacerlo bien, Bárbara de Regil mostró que su abdomen está así por el ejercicio que hace.

“Yo no paro, siempre busco ser mejor”, fue lo que Bárbara de Regil puso en su post, pues cabe resaltar que hizo ejercicio incluso estando en vacaciones en Nayarit.

El hospedaje que la actriz rentó para pasar la Semana Santa, está localizado en la Riviera Maya, Nayarit, e incluso cuenta con su propio gimnasio.

Aunque en otras ocasiones ocasiones no muestra si hace o no ejercicio en sus vacaciones, en esta ocasión parece no se detendrá con su rutina diaria.

Bárbara de Regil pide hacer todo con una sonrisa; hasta servirse café

Bárbara de Regil está de vacaciones y al momento de despertar mandó un mensaje a sus seguidores de Instagram, no solo de su abdomen, sino también de la actitud positiva.

Con un video en sus historias, la actriz incentivó a sus seguidores a hacer su rutina diaria, pero con una sonrisa.

“Y si hoy hacemos todo lo que normalmente hacemos, pero le agregamos amor y una sonrisa?”. Bárbara de Regil, actriz.

Enseguida, Bárbara de Regil hizo distintas tomas mientras sirve un café demostrando su extrema felicidad.