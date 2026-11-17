La detención de Gabito Ballesteros el 14 de noviembre de 2026 en Querétaro por hacer apología al delito llevó a que el regional mexicano, como la Banda MS, comentara sobre la polémica por no seguir las leyes del estado.

Oswaldo Silvas Carrión, vocalista de la Banda MS, explicó que a su punto de vista hay reglas que deben seguirse y llamó a los artistas a hacer música “más familiar” para sus oyentes.

Banda MS recuerda que hay reglas a seguir tras detención de Gabito Ballestero en Querétaro

Por no respetar las leyes sobre la apología al delito que Querétaro tiene en vigor el 19 de agosto de 2025, Gabito Ballesteros fue detenido y llevado a prisión por 17 horas.

Tras ello, la Banda MS fue cuestionada por Sale el Sol sobre el altercado que se vivió tras la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, situación que Oswaldo Silvas Carrión comentó como un mal momento, pero subrayando que hay que seguir las leyes.

“En todos lados del país y del mundo, pues hay reglas, hay leyes (...) las leyes son para cumplirse” Oswaldo Silvas Carrión, cantante.

Asimismo, el vocalista de la Banda MS mencionó que ellos no tienen problema con los corridos que hacen apología al delito, debido a que sus canciones son más familiares.

Por ello, llamó a sus colegas del género regional mexicano a escribir canciones “más familiares”, subrayando que el contexto que vive México es complicado.