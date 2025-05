¿Bad Bunny reta a Canelo Álvarez a una pelea de box? El cantante cree que lo podría noquear ya que le mete duro.

Aunque Bad Bunny -de 31 años de edad- ha destacado en la industria musical, también ha mostrado su pasión por otros deportes como el box.

Incluso Bad Bunny sorprendió a todos al revelar que podría vencer a Saúl Canelo Álvarez -de 34 años de edad- porque confía en su pegada.

Bad Bunny ofreció una entrevista con el streamer español Ibai Llanos, donde compartió su pasión por el boxeo.

Sin embargo, Bad Bunny no solo dejó ver su conocimiento del box sino que además decidió retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea.

De manera contundente, Bad Bunny afirmó que se siente capaz de noquear al Canelo Álvarez porque confía en su pegada.

Ibai Llanos se mostró sorprendido por la confianza de Bad Bunny por lo que no dudo en cuestionarle si realmente creía que podría vencer al Canelo Álvarez.

Bad Bunny siguió mostrando su confianza, y aseguró que cree que el Canelo Álvarez si le aguantaría 12 asaltos, pero él le “mete duro”.

“Bueno, no sé si me aguantaría los 12 asaltos, pero yo le meto duro”

Pese a que se han viralizado las declaraciones de Bad Bunny, Canelo Álvarez no s ha pronunciado sobre el desafío.

Pero el Canelo Álvarez no es al único boxeador mexicano con el que Bad Bunny se quisiera enfrentar.

Y es que Bad Bunny confesó que tenía su “dream match”, el cuál incluía peleas con grandes personalidades del boxeo.

Tal es el caso de Julio César Chávez, con quien consideró hubiera sido un empate, pero con un buen enfrentamiento.

Durante su conversación, Bad Bunny demostró que no se encuentra tan alejado del boxeo y es que desde que era pequeño veía las peleas con su familia.

“Siempre me ha gustado el boxeo, desde chamaquito veía las peleas con mi familia. Es un deporte que respeto mucho”

Cabe recordar que no es la primera vez que Bad Bunny incursiona en los deportes de contacto.

En 2021, Bad Bunny incursionó en la lucha libre al participar en WrestleMania 37, donde se enfrentó a The Miz y John Morrison.

Bad Bunny mostró que tenía habilidades en el ring, más allá de que ha destacado en la industria musical.

También Bad Bunny ha entrenado con peleadores de artes marciales mixtas, aunque nunca ha participado en un combate oficial.

“Me gusta entrenar, me gusta sentir la adrenalina. No sé si algún día me metería en una pelea real, pero nunca digas nunca”

Bad Bunny