La modelo Karely Ruiz se volvió tendencia luego de participar en un video con Andrés García, pero hace unos años hizo enojar a la esposa de Poncho de Nigris durante un programa de multimedios.

Karely Ruíz realiza contenido para adultos y hace unos días realizó un video para las redes sociales de Andrés García en su casa en Acapulco.

Durante una entrevista, la modelo aseguró que el actor le propuso participar en su serie, la cual estaría haciendo con Netflix.

También aseguró que durante su visita en la casa de Andrés García, no hicieron más que platicar.

Poncho de Nigris está casado con la conductora Marcela Mistral, quien era parte del jurado del programa ‘Mitad y mitad’ de Multimedios.

Este era un reality show donde participantes buscaban el amor y Karely Ruíz hizo una breve participación.

Durante uno de los episodios, Marcela Mistral cuestionó a la influencer sobre cuántos seguidores tenía.

Marcela comenzó por preguntar la edad de Karely Ruíz, en ese entonces la modelo tenía 18 años.

Posteriormente la cuestionó sobre por qué tenía un millón de seguidores ye ella contestó que por su fotos.

De un momento a otro el ambiente se mostró tenso, pues Marcela volvió a preguntar el por qué Karely Ruíz decía ser influencer.

La molestia de Marcela Mistral era evidente y se negó a calificar a Karely Ruíz, pero para rematar el momento Poncho de Nigris dijo que su esposa se negaba a calificar porque Karely tenía más seguidores que ella.

Eso provocó la molestia de Marcela y Poncho de Nigris le pidió que no se fuera, por lo que él se retiró.

“A mÍ me cae muy mal que se hagan patos todos, yo no apoyo, yo no normalizo. Es una estupidez ese juego. Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a interne. Se acabó”

Marcela Mistral