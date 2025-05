De modelar a hacer videos en YouTube, Ary Tenorio de 30 años de edad, debutó como actriz en la película Mamá Reinventada compartiendo créditos con actrices como Erika Buenfil y Michelle Renaud.

Sin que Ary Tenorio esperara en algún momento ser actriz, le llegó la oportunidad de hacer casting para el personaje de Ana en Mamá Reinventada, descubriendo que la actuación le gustó y va por más.

Mamá Reinventada, la película debut de Ary Tenorio, se estrena el 8 de mayo de 2025 en todos los cines de México.

De forma sorpresiva -hasta para ella- Ary Tenorio compartió en sus redes sociales que pronto tendría su debut en el cine con Mamá Reinventada, su primera oportunidad en la actuación.

En entrevista con SDPNoticias, Ary Tenorio confirmó que fue muy inesperado que le llegara un correo para mandar un casting para un papel en Mamá Reinventada.

Pese a que la producción de Mamá Reinventada le brindó la oportunidad, Ary Tenorio quedaría dejarlo todo en ese casting para el personaje de Ana, por si no llegara a obtener el papel le quedara una buena referencia.

Fue así que la youtuber de Caracas, Venezuela, tomó cursos de 12 horas diarios para mandar un casting “perfecto”, así como clases de neutralización de acento, “me clavé”.

“No me pasaba por la cabeza mandar un casting que quedara feo (...) Busqué un coach de neutralización de acento, cursos de 12 horas diarias de cómo hacer el casting perfecto. Sí lo voy a hacer, si lo voy a mandar, al menos quiero que tengan una buena impresión, que dijeran ‘tiene la intención de hacerlo’ “.

Así fue como Ary Tenorio obtuvo el papel de Ana, la amiga del personaje que no quiso stalkear, que tiene “estilo medio hipster” en Mamá Reinventada y que cree tiene apariciones en el momento perfecto al ser la “amiga incondicional”.

Para lograr el personaje de Ana, Ary Tenorio no solo tomó más cursos en expresión corporal, sino que también se preparó en construir su personaje para entenderlo y poder actuarlo de la mejor manera en su debut.

Ary Tenorio debutó en la actuación con el personaje de Ana en la película Mamá Reinventada, pero está dispuesta a más si le llegan otras oportunidades, sobre todo porque ya se vio en la pantalla grande y conoce el resultado de su trabajo.

“Sí me gustaría [seguir actuando] cuando ves el resultado en el cine, dice ¡ay! resulta que sí sabía (...) sinceramente sí lo volvería a hacer, me seguiré capacitando, si tengo que estudiar lo haré, si se me cruza otra oportunidad la agarro como pelota en el aire”.

Ary Tenorio, youtuber.