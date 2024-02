Luisito Comunica ya supo de todo lo que su ex Cynthia Velázquez, conocida como Lenguas de Gato, habló y explotó porque ahora el hate es para su novia Ary Tenorio.

Unos de los podcast más esperados de ‘Un Tal Fredo’ era el de Cynthia Velázquez -de 28 años de edad-, por el nivel de fama que tiene su exnovio Luisito Comunica y la forma tan abrupta en que terminaron.

Sin embargo, la forma en que Cynthia Velázquez contó su ruptura con Luisito Comunica -de 32 años de edad- provocó que le lloviera hate a su actual novia Ary Tenorio y ya salió a defenderla.

Pero no solo él, la propia Ary Tenorio -de 29 años de edad- rompió el silencio y muy enojada desmintió algunos argumentos que Cynthia Velázquez dio en el podcast.

Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, habla de su relación con Luisito Comunica. (YouTube/ Luisito Comunica / Tomada de video)

Luisito Comunica y Ary Tenorio se van contra Cinthya Velázquez y aclaran cómo surgió su relación

Cuando la relación de Luisito Comunica y Cynthia Velázquez terminó en 2019 dio mucho de qué hablar, pues enseguida llegó Ary Tenorio a la vida del influencer mexicano.

En medio de las controversias de infidelidad, Cynthia Velázquez rompió el silencio y aunque nunca señaló a Ary Tenorio de haber sido la tercera en discordia, el hate no le ha parado.

Por ello, Luisito Comunica tomó su cuenta de Instagram dedicándole siete historias a dar su versión de lo ocurrido, además de pedir que se detenga el hate a Ary Tenorio , su actual novia.

Debido a que Cynthia Velázquez señaló que Luisito Comunica le habría sido infiel, los usuarios ataron cabos y acusan a Ary Tenorio de ser aquella mujer con la que el influencer engañó, pues fue la primera novia que tuvo tras la larga relación.

Sin embargo, tanto Ary Tenorio como Luisito Comunica negaron que fuese así e incluso compartieron pruebas de que ellos se conocieron en octubre del 2019. Siendo que Cynthia Velazquez y él terminaron en junio del 2019.

“Es hate que cero le corresponde, Ary no tiene nada que ver en esto (...) Atáquenme a mí, fúnenme a mí, todo lo que quieran, pero a Ary ni la metan”. Luisito Comunica, influencer.

El influencer aseguró que no tiene problema con que Cynthia Velázquez haya dado la entrevista hablando de su relación, pero subrayó que solo se dedicó a decir “cosas malas” de él, “pero nada de sus cosas malas”.

“Se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, varias cosas de varias personas (...) lo he confirmado con evidencias, me lo han confirmado amistades mutuas”. Luisito Comunica, influencer.

Arianny Tenorio y Luisito Comunica responden a Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato. (Especial)

Sin embargo, Luisito Comunica y Ary Tenorio también aprovecharon eso para detallar que Cynthia Velázquez miente diciendo le dio ‘like’ por error a un comentario y esto acrecentó el hate.

Según el contexto eran varios de apoyo a Cynthia Velázquez, pero entre ellos uno que llamaba “prostituta venezolana” a Ary Tenorio, fue a ese donde se le escapó el like.

La exnovia de Luisito Comunica asegura que leyó por encima los comentarios a los que reaccionó y cuando se dio cuenta de la forma en que este llamaba a Arya, lo eliminó.

Sin embargo, tanto Luisito Comunica como Ary Tenorio tiene la prueba de que el comentario era muy corto y no había manera de que no viera el “prostituta venezolana”.

“Se excusa diciendo que le dio like nada más porque sí y no lo leyó completo (...) el comentario tiene cinco renglones, desde el renglón dos empiezan a atacar a Ary, eso no me hace nada de sentido”. Luisito Comunica, influencer.

Por otra parte, Ary Tenorio reconoció que Cynthia Velázquez sí le pidió una disculpa, pero le ofendió que fuese de una “cuenta alterna y en privado”.

“Es cierto que ella se disculpó en privado conmigo, pero lo hizo de una cuenta secundaria que tiene, no sé porqué no lo hizo de su cuenta principal, pero claro está que si tu ofendes a alguien públicamente, públicamente te disculpas. y eso nunca sucedió”. Ary Tenorio, influencer.

Arianny Tenorio y Luisito Comunica responden a Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato. (Especial)

Ary Tenorio y Luisito Comunica evidencian que Cinthya Velázquez es mentirosa y se hace la ofendida

Luisito Comunica y Ary Tenorio no se iban a quedar callados ante las declaraciones de Cynthia Velázquez, pero no solo por la infidelidad, sino porque aseguran que miente en algo más.

La pareja también decidió evidenciar que Cynthia Velázquez fue quien eliminó a Ary Tenorio de sus redes sociales, pero no solo eso, hasta la bloqueó.

Y es que Cynthia Velázquez argumentó en el podcast que ella ni se había enterado que Ary Tenorio la había dejado de seguir, porque es algo que no le afecta, aunque sí le sorprendió eso.

Ary Tenorio prefirió llamar a eso un “teatro” para luego mostrar respaldada por otro video de Luisito Comunica, la prueba de que Cynthia Velázquez la tiene bloqueada.

“Que digas que no tienes nada en mi contra, pero me bloqueas, no lo sé, no me hace mucho sentido”. Ary Tenorio, influencer.

Arianny Tenorio y Luisito Comunica responden a Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato. (Especial)

Finalmente, Luisito Comunica aseguró que nunca había hablado de Cynthia Velázquez porque ya pasó mucho tiempo de eso y le da “flojera”, lo que ahora lo hizo salir a aclarar todo fue el hate a su novia.

“Ya tiene cinco años, yo no sé porqué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella que está buscando (...) es todo lo que comentaré de este reverendo tema de hueva, vaya tema de flojera”. Luisito Comunica, influencer.

Por su parte, Ary Tenorio terminó el tema diciendo que no busca tirarle hate a Cynthia Velázquez, y hasta mostró que en ocasiones la defendió cuando sus fans la ofendían.

“No fomentes el hate hacia otras personas cuando a ti NO te gusta recibirlo”. Ary Tenorio, influencer.