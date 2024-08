Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia públicamente a su ex socia por robarle su negocio y de paso bloquearla.

Fue a través de un video que Ary Tenorio les comunicó a sus seguidores que no la está pasando muy bien con su emprendimiento.

Denunció que la mujer con la que se asoció para abrir una cafetería japonesa en México quiere quedarse con el negocio.

A inicios de 2024, Ary Tenorio inauguró una cafetería en la Ciudad de México, Irusu Café, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Irusu Café rápidamente se volvió popular entre los seguidores de la influencer, quienes hacían largas filas para ingresar al comercio.

Pero unos meses después, Ary Tenorio decidió alzar la voz contra su socia, a quien consideraba su amiga.

Ary Tenorio provocó revuelo en redes sociales al denunciar públicamente a la ex socia de su cafetería, Irusu Café.

De acuerdo con la influencer, esta persona con quien había hecho equipo para dicho proyecto, no le había entregado cuentas claras del negocio.

Ary Tenorio denuncia a su ex socia de su cafetería, le quiere robar su negocio (Especial / Captura de pantalla)

La venezolana, subió un video a sus redes sociales donde acusó que la socia “desapareció” y bloqueó cuando le pidió un reporte de las ventas de Irusu Café.

“Mi socia y “amiga” me bloqueó de todas partes para no pagarme mis ganancias y parece que intenta robarme mi negocio y mi dinero”,

En el video, Ary Tenorio detalló que su cafetería japonesa siempre tenía comensales y que incluso las personas hacían fila para poder entrar a comer.

Sin embargo, Ary Tenorio aseguró que hasta el día de hoy no sabe cuanto dinero ha generado su negocio.

Además, explicó que tras haber solicitado cuentas de Irusu Café, su ex socia comenzó a tratarla diferente hasta que finalmente la bloqueó y le quitó las redes sociales del establecimiento.

a“Hasta un día que me di cuenta que me bloqueo de todas partes y no solo a mí, a mi mamá, novio y sin mi autorización cambio las claves de las redes sociales de la cafetería”

Ary Tenorio