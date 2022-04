Arturo Islas, activista ambiental y parte de la campaña Sélvame del Tren, aseguró que la cancelación del diálogo por parte de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue violento.

De acuerdo con el activista, la cancelación horas antes del diálogo que el mismo mandatario había ofrecido en una de sus conferencias, da un mal ejemplo a las familias de México.

Islas compartió que muchos de los compañeros que participaron en el video viajaron desde un día antes a la Ciudad de México, pero perdieron el viaje ante la negativa de recibirlos.

Arturo Islas aseguró que AMLO está dando un mal ejemplo a las familias con la manera en que se ha manejado el tema del Tren Maya, pues es como decir que “las leyes nos las podemos pasar por los trompiates”.

Dijo además que lo que más le molesta es que apoyó al ahora presidente en su campaña y creyó en su proyecto.

Sin embargo, el discurso de violencia que sale desde Palacio Nacional hacia todos los que no piensan como él se ha hecho recurrente.

“El no dialogar con un grupo de (personas) de una edad promedio de entre los 25 y los 40 años…se me hace muy violento el no fomentar el diálogo desde Palacio Nacional”

Además, Arturo Islas reclamó que el mentir con “algo tan simple” como el que sólo una persona no podía ir y no varios es lamentable.

Asimismo, dijo que sí acudirá en las noches a Palacio Nacional para invitarlo al diálogo porque sabe que sí estará ahí.

“He perdido un poco la confianza en él, no, más bien un poco, mucho, y quizá con la actitud que ha tomado no pase nada pero sí pésimo ejemplo para las familias mexicanas y que no tomen el ejemplo del presidente porque eso es violencia. Que la clase política no nos divida a los mexicanos”

Arturo Islas