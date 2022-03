Arturo Islas propone a AMLO una mesa de diálogo ante críticas por el Tren Maya

El conductor y ambientalista Arturo Islas respondió ante las críticas realizadas por AMLO por defender el Tren Maya durante la conferencia mañanera de este jueves 24 de marzo.

AMLO expresó que este conjunto de 52 artistas que se unieron a la campaña “Sélvame del tren” lo hicieron por fama y dinero, aseguró que no hay una destrucción de la selva como se plantea en los videos.

Después de retomar el tema, durante su mañanera, el ambientalista Arturo Islas le respondió a AMLO a través de un video en su cuenta de Instagram, dónde manifesta que él ha luchado por diversas causas ambientalistas, incluso en los gobiernos anteriores.

También señaló en su video respuesta que desde antes ha habido explotación en la península de Yucatán, debido a que los grandes consorcios inmobiliarios han expropiado tierras a comunidades indígenas por “unos centavos”.

Para realizar hoteles, bajo contratos corruptos que vienen desde gobiernos anteriores con otros partidos políticos.

Asimismo, señaló a las empresas americanas que explotan los recursos naturales de diversas partes de México.

A mí no me pueden decir que yo no he encabezado una lucha por representar a la península: Arturo Islas

En este mismo video, Arturo Islas se defendió ante los señalamientos de que su lucha por la península de Yucatán es sólo por el Tren Maya, a lo que dijo:

“A mí no me pueden decir que yo no he encabezado una lucha por representar algo de la península…a mí no vengan con que mi lucha es de ahora” Arturo Islas

Pidió a los usuarios de redes sociales que buscarán diversos casos como:

Ecocidio por el Malecón de Tajamar en Cancún, en 2016, dónde quién administraba era el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Martín.

Contaminación y muerte de varias especies animales por pozos en Macuspan, Tabasco en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Retomando el tema del Tren Maya, Arturo Islas dijo que en el caso del tren sólo traerá más pobreza en vez de progreso , debido a que otras personas de otros estados inmigraran a esa zona, desplazando a los pueblos originarios.

Además, hizo hincapié en que en Tulum, Quintana Roo hay personas de todo el mundo, menos los oriundos de esa región, porque ellos deciden irse al ver la destrucción de su medio ambiente.

De igual manera acusó que ésta destrucción de los ecosistemas se debe a “un turismo voraz”.

Apuntó que no se vale decir que como no hubo quejas en el pasado al respecto de otros problemas ambientales, ahora no pueda hacerlo puesto que en su opinión personal no es necesario cometer errores también en el presente.

La idea no es frenar el crecimiento que quieren hacer, busco que se haga conforme a la ley: Arturo Islas

En este mismo sentido del Tren Maya, Arturo Islas dijo que la idea no es frenar el crecimiento que quieren hacer por esta obra del gobierno federal, sino que lo que él está buscando es hacer que se haga conforme a la ley.

De igual forma, manifestó que también se le debe dar voz a los expertos y a toda la gente que quiere ayudar, y no que se cambien los tramos del Tren Maya de un día a otro.

En su respuesta marcó la importancia de la selva por la que pasará el Tren Maya, ya que esta selva de Calakmul en Campeche, es el segundo pulmón más importante de América, justo después del Amazonas.

La selva de Calakmul también es una de las que conserva la segunda población más grande del jaguar después del Amazonas.

Moce Yax Cuxtal denuncia tala de árboles en nuevo tramo del Tren Maya (especial / Facebook)

Las cúpulas del poder son racistas y no superan que AMLO sea nuestro presidente: Arturo Islas

Respecto al video mensaje que participó en la campaña “Sélvame del Tren”, explicó que la parte en la que dice “vamos lento señor presidente”, es para que se pueda repensar y reflexionar sobre la construcción del Tren Maya.

Aclaró que esta campaña generó una gran polémica debido a una gran división política que existe en México.

Pero, sostuvo que las cúpulas de poder en México están “ardidas” y son racistas ya que no superan que AMLO sea el presidente del país.

AMLO (Cortesía)

Declaró que estas cúpulas de poder, o la oposición debido a esto no crítica con objetividad, sino que sólo lo hace con ganas de golpear, porque hay una carencia de líderes en México.

Incluso, señaló a personajes de los medios de comunicación como a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo “Brozo” por volverse golpeadores.

Dijo que era necesario proponer más no criticar y aceptó que ahora debido a esto, hay información sesgada del Tren Maya.

Arturo Islas, en su respuesta también reconoció a AMLO por ser un presidente que sí ha escuchado a los más marginados y a las comunidades indígenas que son la mayoría de México y que eso le molesta a la oposición.

No me sentí afectado u ofendido por lo que dijo AMLO de mí en la mañanera: Arturo Islas

Sobre su mención de Arturo Islas en la mañanera, por participar en la campaña de “Sélvame del Tren”, dijo que no se sintió afectado o ofendido por lo que mencionó AMLO de él.

Comentó que lo ve como una posibilidad de que AMLO voltee a verlos y que se dé cuenta de que hay voces que sí son genuinas.

Arturo Islas propone a AMLO una mesa de diálogo ante críticas por el Tren Maya

Después de dar sus puntos de vista respecto a la materia ambiental, social y política, Arturo Islas propone a AMLO una mesa de diálogo ante críticas por el Tren Maya.

Indicó que no era necesario que él tuviera que estar en esa mesa, pero dijo que sí era necesario que estuvieran los expertos de estos temas.

Nuevamente, acusó a las otras construcciones de empresarios que han destruído el medio ambiente de la península de Yucatán.

Sostuvo que ahora lo que se requiere es hacer equipo con el gobierno federal para que no se dañe a estos ecosistemas.