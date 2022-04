Aún cuando el presidente AMLO canceló la reunión con aristas y activistas para dialogar sobre el Tren Maya, Arturo Islas acudió a las afueras del Palacio Nacional para lanzar un mensaje al presidente.

Con la ayuda de un megáfono, el activista, Arturo Islas, señaló que aun cuando el presidente AMLO haya decidido cancelar la reunión, el movimiento “Sélvame del Tren” no parará.

En ese sentido, Arturo Islas indicó frente al Palacio Nacional que seguirá acudiendo aunque AMLO no lo reciba, ya que tiene el objetivo de seguir manifestándose a favor de la naturaleza.

Debido a ello, Arturo Islas afirmó en su mensaje que dirigió al presidente AMLO que junto al colectivo “Sélvame de Tren”, no se va a “rajar” de sus intenciones de protestar contra el tramo 5 del Tren Maya.

“De parte del colectivo “Sélvame del Tren” queríamos estar aquí para que los medios lo tengan como testimonio, que no, no nos rajamos, chinga”

"Vendré en la noche cuando usted esté dormido para gritarle desde aquí, aunque un día me digan loco", Arturo Islas de #SelvameDelTren tras cancelarse diálogo con AMLO en Palacio Nacional Pide diálogo sobre el Tren maya pic.twitter.com/Dm2Tocc6or

Incluso, Arturo Islas señaló que irá a Palacio Nacional de noche, cuando el presidente AMLO esté dormido, para seguir gritando desde afuera consignas a favor de la protección de la naturaleza.

Al insistir que la intención de seguir acudieron a Palacio Nacional es que AMLO lo reciba en una reunión, Arturo Islas pidió al presidente dejar de lado las “politiquerías” en torno al tramo 5 del Tren Maya.

Sin embargo, afirmó que no importa que AMLO denoste y critique a los famosos que han manifestado contra el Tren Maya, pues confió en que el presidente cabrá la prudencia.

Por ello, Arturo Islas pidió al presidente AMLO que escuche quienes aseguró, tienen como objetivo ayudarle a que lleve a cabo acciones en su gobierno que le permitan ser mejor.

“Con cariño y con amor vendré a buscar esa reunión. No importa que nos denoste, no importa que nos critique, yo sé que en algún momento y que ojalá no sea fuera de su mandato, en usted quepa la prudencia, abra la oídos con inteligencia y escuche a esos cuantos que quieren ayudarle a hacer las cosas mejor”

Arturo Islas