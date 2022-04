El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) suspendió la reunión con famosos que integran “Sélvame del tren” para dialogar acerca del Tren Maya.

Este domingo 24 de abril la Presidencia de la República informó la suspensión del diálogo entre AMLO y artistas del movimiento “Sélvame del Tren”, programado para el próximo 25 de abril.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de AMLO notificó que como respuesta a la negativa de asistir al diálogo de muchos de los integrantes del movimiento, la reunión se canceló.

Igualmente, invitaron a los interesados a hablar con los habitantes de las zonas en las que se construye el Tren Maya para confirmar que la construcción de la obra fue consultada y aprobada previamente por ellos.

La reunión entre AMLO y los artistas que forman parte del movimiento “Sélvame del Tren”, programada para el próximo lunes en Palacio Nacional, fue suspendida.

Según informó presidencia, muchos de los famosos hicieron publica su negativa a asistir por lo que el diálogo sobre el tramo 5 del Tren Maya se canceló.

“Varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón, se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión.”

Asimismo, pidieron asistir a las comunidades y zonas aledañas a las construcciones del tramo 5 del Tren Maya para afirmar que el proyecto fue previamente autorizado por los quintanarroenses.

Confirmaron que se realizaron dos tipos de consultas a los ciudadanos las zonas en las que se construirá el Tren Maya, impulsado por AMLO.

Siendo:

Compartieron que en las consultas participaron más de 100 mil ciudadanos y que el 92.3% está de acuerdo con la construcción del Tren Maya.

Resaltaron que la construcción del Tren Maya se lleva a cabo protegiendo el medio ambiente y patrimonio arqueológico. Además, aseguraron que no se afectarán cenotes, ríos subterráneos ni cavernas.

Cabe recordar que el Tren Maya tendrá un recorrido de mil 554 kilómetros a lo largo de cinco estados, entre ellos se encuentran:

El pasado viernes Eugenio Derbez rechazó la invitación de AMLO para dialogar sobre el tramo 5 del Tren Maya, ya que se encuentra fuera del país, además dijo que no asistiría para recibir amenazas de muerte.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, el actor mexicano consideró que no es buena idea que los artistas del movimiento “Sélvame del Tren” acudan al diálogo con AMLO, pues ninguno es experto en los temas relacionados al Tren Maya y las consecuencias ambientales que trae la construcción de la obra.

Nosotros no somos expertos, ni el presidente es experto”

“Yo en lo personal pienso que no es una buena idea.

De igual manera Eugenio Derbez dijo que AMLO debería hablar con los expertos en temas ambientalistas y no con quienes él llama “artistas”.

Por último, Eugenio Derbez expuso que la última vez que accedió a tener una platica sobre temáticas relacionadas con el gobierno y los proyectos de AMLO fue vetado de Televisa y recibió amenazas de muerte.

Añadió que probablemente sea víctima de amagos nuevamente.

“Creo que no me conviene, la última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte, que seguro va a pasar lo mismo a partir de ahorita”

Eugenio Derbez