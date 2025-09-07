Arath de la Torre -de 50 años de edad- no ha visto La Casa de los Famosos México 2025 porque le da nostalgia.

Ya pasó un año de la estancia de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos, pero el conductor aún tiene sentimientos encontrados por el programa.

Arath de la Torre no quiere ver La Casa delos Famosos México 2025 porque se pone triste

La Casa de los Famosos México fue muy importante para la carrera de Arath de la Torre, pues pudo conectar con el público y pagar sus deudas.

Es por eso que no ha visto la nueva temporada del reality, ya que siente nostalgia.

“Yo les deseo mucho éxito a todos, la verdad es que no he visto nada, melancolía verla, el proyecto que limpió mi imagen dice ciertas publicaciones, me da mucha risa” Arath De la Torre

Arath de la Torre evita ver La Casa de los Famosos México 2025, pues experimenta melancolía por todo lo que vivió adentro del reality.

Incluso, se burló de quienes creen que La Casa de los Famosos México limpió su imagen, pero aceptó que gracias al proyecto tuvo nuevas oportunidades.

“Sí me da mucha nostalgia y la verdad es que estoy feliz de lo que nosotros hicimos y que ellos hagan lo que tengan que hacer” Arath De la Torre

Arath de la Torre fue parte del team Mar, el cual se robó el corazón de los fans de La Casa de los Famosos México y a él lo llena de orgullo.

Arath de la Torre (Instagram/@arathdelatorre)

La Casa de los Famosos México catapultó a Arath de la Torre en redes sociales

Arath de la Torre recuerda que antes de entrar a La Casa de los Famosos México, cerró sus redes porque solo recibía malos comentarios.

Pero, gracias al reality show, comenzó a tener fans y ha recibido constantes muestras de cariño.

Arath de la Torre recuerda que fue su esposa quien abrió de nuevo sus redes cuando entró a La Casa de los Famosos México y, gracias a eso, ahora tiene grupos de fans.

“Yo no sé qué estaba pasando afuera, pero lo que yo he recibido es amor, mucho amor, tengo a las amistawers, tengo a las Aratzhitas (…) mi mujer abrió mis redes que estaban cerradas porque todo el tiempo era hate”. Arath De la Torre

Al final, Arath De la Torre quedó como uno de los finalistas de La Casa de los Famosos México y ahora tiene muchos proyectos en puerta.