Aracely Arámbula, de 48 años de edad, ya habría cobrado la millonada que le debía Luis Miguel para la manutención de sus hijos Miguel, de 17 años, y Daniel, de 15.

Hace unos meses, Aracely Arámbula y Luis Miguel -de 53 años- acapararon los reflectores tras darse a conocer que el cantante hizo un pago millonario para cubrir la deuda que tenía con la actriz por la manutención de sus hijos.

Lo que más llamó la atención fue el reporte de que Aracely Arámbula supuestamente se negaba a cobrar el dinero, ante lo que su abogado negó que la actriz hubiera sido notificada del depósito de Luis Miguel.

A unos meses de distancia, la revista TVyNovelas afirma que Aracely Arámbula ya recibió el dinero de la manutención que le depositó Luis Miguel.

El reporte podría ser verdad, considerando que en días pasados Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, contó lo que la actriz planea hacer con el dinero que le debía su expareja.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Pous comentó que la millonaria suma se emplearía para asegurar la educación de los hijos de Luis Miguel:

El abogado subrayó que Aracely y Luis Miguel tendrán que seguir “negociando por lo menos hasta que [los niños] cumplan la mayoría de edad”.

Hasta el momento se desconoce a ciencia cierta la cantidad económica que Luis Miguel le otorgó a sus hijos.

En septiembre de 2023 trascendió que Luis Miguel habría pagado 25 millones de pesos para sus hijos luego de la demanda de Aracely ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

En tanto, la abogada de Luis Miguel confirmó que su famoso cliente le depositó a cada uno de sus hijos la cantidad de alrededor de 200 mil pesos mensuales.

“Son alrededor de 12 mil 500 dólares al mes, es esta cantidad la que se depositó en el juzgado, no quiere decir que antes no existieran estos depósitos, incluso, se les entregó alrededor del doble de la cantidad a lo largo de los años; sin embargo, por estas cuestiones de la cuenta no se habían realizado los pagos”

Abogada de Luis Miguel