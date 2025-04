Apio Quijano -de 48 años de edad- tuvo una experiencia paranormal en la “hora del Diablo”.

Lo que vio Apio Quijano lo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, asegurando que fue “mágico”.

¿Qué vio Apio Quijano en la “hora del Diablo”?

Apio Quijano compartió en su cuenta oficial de Instagram que tuvo una experiencia paranormal en la “hora del Diablo”.

Lo que Apio Quijano vio cerca de su cumpleaños, el 15 de abril, al rededor de las 3 de la mañana fueron miles de “lucecitas, estrellitas, destellitos” de colores.

De acuerdo con el famoso, se despertó gracias a su perrita sin sentir ninguna sensación negativa.

El fenómeno paranormal quedó grabado en su celular para futuras teorías; sin embargo, aún no le encuentra explicación a las luces en su habitación.

Pues aunque su “mente lógica también pensó en estática” que estuviera en el aire y sin hacer sonidos, se le hizo muy raro.

Otras de las explicaciones para los destellos serían luciérnagas, pero esta opción tendría menos probabilidades por múltiples motivos como serían:

Locación

Cantidades

Luminiscencia

“Mi mente lógica también pensó en estática, pero en el aire se me hizo muy raro, y las luciérnagas hubiera sido igual de mágicas” Apio Quijano

Finalmente, Apio Quijano describió su experiencia como un mensaje “mágico” y “muy bonito” e n una época de malas energías.

Así celebró Apio Quijano su cumpleaños

El pasado martes 15 de abril, Apio Quijano celebró su cumpleaños número 48 agradeciendo en quién se ha convertido.

Y es que, junto a una fotografía suya sin retoques o filtros, Apio Quijano aseguró “ aceptarme a ser quien soy y a respetarme” tomando en cuenta sus imperfecciones

Su meta, a partir de ahora, señaló el famoso, es “envejecer con cremas, antioxidantes, dormir bien, hacer ejercicio, comer saludable” sin hacer uso de bótox o cirugías.

Sin embargo, el mayor regalo que Apio Quijano dijo haber recibido con el paso del tiempo es su madurez y los aprendizajes que ha obtenido sobre su persona lo que “vale y me llena, me emociona, me entusiasma”.