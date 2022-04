Apio Quijano finalmente habló de cuando supuestamente iba a besarse con Erik Rubín, durante una reciente presentación de los 90′s Pop Tour en Veracruz.

El momento fue captado en un video que se viralizó en redes sociales, donde internautas atacaron a Apio Quijano por el beso que supuestamente intentó darle a Erik Rubín, quien está casado con Andrea Legarreta.

Apio Quijano explicó qué lo llevó a casi compartir un beso con Erik Rubín y le agradeció al exTimbiriche por protegerlo, como buen compañero de gira que es.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Apio Quijano dijo estar decepcionado por los ataques que recibió, pues aseguró que jamás intentó besar a Eric Rubín.

Asimismo, Apio Quijano lamentó que mucho del hate recibido haya provenido de sectores de la población que conocen en carne propia lo que es ser atacados sin fundamento:

“No tiene nada que ver con todo lo que la gente está inventando y si lo quieren seguir inventando, inventen sus historias y su cuentos, pero sí, lo que me dolió de lo que se dijo es la manera, la forma como dijeron las cosas, que fueron muy hirientes y me sorprendió que fueran las mujeres y la comunidad gay, que fueran así, entonces es como otra vez decir, hay que respetar, ¿queremos respeto?, pues respeten también”

Fue así que Apio Quijano explicó cómo se dio el momento en el que aparentemente casi le dio un beso a Erik Rubín, mientras cantaban juntos:

“Ese momento en particular, yo estaba cantando el coro y no sé qué estaba bailando, cuando se me olvida que me tocaba cantar con él, entonces salgo y voy con él, llego sin microfono, entonces me tocaba cantar a mi y Eric lo que hizo fue protegerme, entonces ya de plano me reí con él, nos abrazamos y ya... se ve muy tendadora la situación pero... [nadie intentó besar a nadie]”

Apio Quijano