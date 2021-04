Durante el programa ‘Sale el Sol’, Apio Quijano confesó que tras tener Covid-19 ha vivido un trauma debido a que estuvo cerca de la muerte.

El pasado mes de noviembre Apio Quijano reveló que se había contagiado de Covid-19. A través de un video el integrante de Kabah confesó que vivió momentos muy complicados ya que no podía ni hablar y necesitó de oxígeno y suero.

Durante el programa ‘ Sale el Sol ’ el cantante reveló que haber dado positivo a coronavirus, lo traumatizó de por vida ya que pensó que se podría morir.

Apio Quijano: “El sentir la muerte tan cerca si me generó un trauma”

Al programa ‘Sale el Sol’ acudió la psicoterapeuta Shulamit Graber, quién habló cómo las personas deben de enfrentar sus problemas emocionales u la importancia de poder superarlo; en la entrevista estuvo presente el integrante de Kabah.

Durante su intervención, Apio Quijano reveló que el Covid-19 lo dejó traumatizado ya que se sintió que se podía morir. El integrante de Kabah destacó que vivió un momento muy complicado ya que tuvo síntomas muy complicados por el coronavirus.

“Yo tuve Covid-19 y me dio sumamente fuerte y el sentir la muerte tan cerca, si me generó un trauma. No me di cuenta de que era un trauma hasta que mi vida empezó a cambiar” Apio Quijano

Shulamit Graber destacó que las personas suelen presentar algún trauma cuando viven una experiencia limite, ya que las personas se ven entre una situación que los ponen entre la vida y la muerte.

Apio Quijano destacó que se encuentra trabajando para resolver su trauma e incluso señaló que le dolió mucho sentirse así.

“Me dio Covid-19 y me dolió mucho sentirme así” Apio Quijano

La experta detalló que la mayoría de las personas que se contagiaron de coronavirus tienen mucha culpa, ya que consideran que fue por algo que hicieron mal. Por lo que es importante que entiendan que estuvieron vulnerables y busque el para qué les tocó vivir esa situación.

Apio Quijano confesó que hay un punto en el que se sintió roto: “Algo que tiene que ver con el trauma. Hay un punto donde te sientes roto”.