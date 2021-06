Apio Quijano revela que un partido político le quiso comprar su voto

Federica Quijano enfrenta la polémica luego de promover en su cuenta de Instagram el voto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en veda electoral.

Aunque ya pidió una disculpa por sus acciones, su hermano Apio Quijano se mostró a favor de Federica Quijano y aseguró que no recibió un peso por promover el voto .

En entrevista con varios medios, Apio Quijano confesó que un partido político quiso comprar su voto, pero él decidió no aceptar.

Apio Quijano es parte del espectáculo ‘Sie7e’, en conferencia de prensa el famoso fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a su hermana tras promover el voto por el PVEM.

En el video compartido por el programa ‘De Primera Mano’, Apio Quijano defendió a Federica Quijano y aseguró que ella lleva mucho tiempo trabajando en la política.

Apio Quijano puntualizó que su hermana no recibió ni un peso proveniente del PVEM por compartir su voto. Además destacó que ella lleva tiempo apoyando al partido.

“A ella no le pagaron, ella no está en la lista de influencers, para nada, nunca le ofrecieron nada en ese aspecto, porque ella lleva trabajando ya un buen rato en la política. Siento que la gente lo confundió un poco y por eso pudo haber estado atacada”

Al ser cuestionado Apio Quijano sobre los famosos e influencers que habrían aceptado dinero por promoionar al PVEM. El integrante de Kabah prefirió no opinar ya que señaló que se encuentran involucrados varios de sus amigos.

“Yo respeto mucho. La verdad es bien difícil para mí hablar de mis compañeros artistas, yo los respeto y los respeto en un escenario, como han estado conmigo, sus decisiones o acciones son algo que a mí no me va ni me viene”

Apio Quijano