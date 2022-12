Anna Ferro, viuda de Fernando de Solar, quiere acercarse a los hijos del conductor con Ingrid Coronado y confiesa que también son parte importante de su vida pues tuvo la oportunidad de convivir con ellos.

Tras la entrevista de Ingrid Coronado de 48 años de edad con Yordi Rosado en donde habló sobre su relación con Fernando del Solar, Anna Ferro de 44 años de edad rompió el silencio y dejó en claro que el conductor no dejó desprotegidos a sus hijos; Luciano y Paolo.

A casi 6 meses de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, Anna Ferro se mostró confiada en que el conductor dejó todo correctamente arreglado.

Luego de que Ingrid Coronado confesó que ejercería acciones legales para proteger el patrimonio de sus hijos, Anna Ferro señaló que no es un tema que le preocupe.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión mexicana. Sin embargo su divorcio causó gran controversia y es que el conductor había sido diagnosticado con cáncer.

En medio de todas las críticas que recibió, Ingrid Coronado concedió una entrevista a Yordi Rosado donde señaló que su único error fue quedarse callada ante todos los ataques que sufrió.

Ingrid Coronado dejó en claro que va a pelear legalmente para proteger el patrimonio de sus hijos, pues señaló que Fernando del Solar los había dejado desprotegidos tras su muerte.

En medio de la controversia, Anna Ferro concedió una entrevista al programa ‘Venga la Alegría’ donde mostró sus deseos de poder ver a los hijos de Fernando del Solar.

Anna Ferro recordó que ella tuvo la oportunidad de convivir con Luciano y Paolo en el tiempo que estuvo junto a Fernando del Solar.

Sobre las versiones que señalan que Fernando del Solar dejó desprotegidos a sus hijos, Anna Ferro destacó que esto no es así ya que para el conductor ellos eran lo más importante.

Anna Ferro dejó en claro que en su momento podría mostrar algunos documentos para demostrar que Fernando del Solar siempre se preocupó por sus hijos.

“Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó súper cubiertos de muchas cosas que no lo puedo decir, y no quiero decir más, en su debido momento si es que es necesario mostraré algo en documentación. Prefiero hacerlo más que hablarlo y si en un día de mañana ellos quieren llegar a abrazarme, platicar (yo estoy abierta)”

Luego de que Ingrid Coronado señaló que iniciará un proceso legal para recuperar el patrimonio de sus hijos, Anna Ferro se dijo confiada de Fernando del Solar dejó todo claro.

Anna Ferro confesó que si le duelen los ataques que ha recibido, pero les pidió a las personas que no se compren las historias que no son de ellos.

“Me ofendería o trataría de aclararlo si no supiera quién soy. Que no duele, que no lastima, ¡claro que sí!, soy ser humano, ¡ya basta de atacarme!, ¡ya basta de estar haciéndonos tanto daño!, y lo vuelvo a decir, no se compren historias que no son suyas”

Anna Ferro