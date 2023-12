Anna Cardwell, la hija mayor de Mama June, del reality Here Comes Honey Boo Boo murió el pasado 9 de diciembre rodeada de su familia.

A través de un post en sus redes sociales, June Shannon, conocida como Mama June, dio a conocer la muerte de su hija, describiendo cómo fueron sus últimas horas de vida.

Esto es lo que se sabe de la muerte de Anna Cardwell a los 29 años de edad, quien saltó a la fama por Here Comes Honey Boo Boo.

Anna Cardwell del show Here Comes Honey Boo Boo. (@annamarie35)

Anna Cardwell del reality show Here Comes Honey Boo Boo murió a causa de cáncer suprarrenal

Anna Cardwell, conocida por ser la hermana mayor del show de Here Comes Honey Boo Boo, murió la noche del 9 de diciembre a causa de cáncer suprarrenal.

Con un post de toda su familia, Mama June -de 44 años de edad- compartió hace unas horas que su hija Anna Cardwell murió.

Como la propia Anna Cardwell y los miembros de la familia de Here Comes Honey Boo Boo compartieron, la hermana mayor fue diagnosticada con cáncer desde hace 10 meses.

Anna Cardwell del show Here Comes Honey Boo Boo. (@annamarie35)

Se sabe que el cáncer que le diagnosticaron ya estaba en etapa 4, mismo que se extendió por pulmones, hígado y riñones.

Anna Cardwell murió el 9 de diciembre a las 11:12 pm, rodeada de su familia en casa de mama June.

En el post donde se reveló la noticia, su madre compartió que aunque la muerte de Anna Cardwell fue de forma inesperada, esta murió pacíficamente.

“Falleció en mi casa anoche pacíficamente a las 11:12 pm. Dio una tremenda pelea durante 10 meses, falleció alrededor de su familia como si no lo fuese a hacer”. Mama June, estrella de reality show.

Mama June, anuncia la muerte de Anna Cardwell, de Here Comes Honey Boo Boo. (@mamajune)

Incluso, parece ser que dos días atrás, la salud de Anna Cardwell comenzaba a complicarse, pues mama June subió un post pidiendo que pusieran a su hija en sus oraciones.

Quien también se ha pronunciado al respecto es su esposo Eldrige Toney, quien compartió una fotografía junto a Anna Cardwell sin agregar texto alguno.

Anna Cardwell con su pareja Eldrige Toney,. (@eldridgetoney95)

Fue este mismo 2023 que Anna Cardwell fue diagnosticada con cáncer, luego de que un fuerte dolor de estómago la llevara al hospital y concluyera con este diagnóstico.

¿Quién fue Anna Cardwell? Su fama comenzó con el polémico reality show Here Comes Honey Boo Boo

Anna Cardwell murió el pasado 9 de diciembre, luego de haber luchado por 10 meses contra el cáncer suprarrenal en etapa 4, pero ¿quién fue?

Anna Cardwell inició su fama con el reality show de su familia llamado Here Comes Honey Boo Boo, donde era apodada Anna Checkadeee.

Este reality show de TLC la lanzó a la fama en 2012, sin embargo, el final del exitoso programa -así como la trama- estuvo llena de controversia.

Dos años después del lanzamiento de Here Comes Honey Boo Boo, decidieron cancelar el reality show, luego de que se rumoró que Mama June retomó su romance con su antigua pareja que abusó de su hija Anna Cardwell.

Y aunque Mama June negó que esto fuera verdad, la realidad es que estas acciones terminaron por quitarle la custodia de Anna Cardwell.

Here Comes Honey Boo Boo era un reality show de la familia de Mama June, mismo que se hizo popular por su particular forma de ser, sus pésimos hábitos alimenticios y sus relaciones amorosas conflictivas.

El interés por presentar la vida de la familia de Anna Cardwell, surgió por la personalidad de que mamá, pues esta llamó mucho la atención cuando se mostraba en el show Princesitas.

Princesitas era un reality show sobre los concursos de belleza infantiles, siendo que Alana Thompson, una hermana de Anna Cardwell, formaba parte de estas peculiares participaciones.

Por otra parte, se cree que actualmente, Anna Cardwell buscaba volver a sacar un reality show familiar, pero ahora enfocado en su familia.

Los rumores apuntaban a que Anna Cardwell buscaba mostrar cómo era su relación en pareja con Eldrige Toney -de edad desconocida- y siendo madre de dos hijos de un anterior matrimonio.

Lo particular del presunto nuevo reality show de Anna Cardwell sería el mostrar cómo viven dos jóvenes a una vida en pareja a sus 20 y tantos años, además de apariciones especiales de algunos miembros de Here Comes Honey Boo Boo.

Por la foto con la que la mamá de Anna Cardwell despidió a su hija, se cree que efectivamente, la familia ya estaba en las grabaciones del nuevo reality show.

