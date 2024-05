Angélica Vale -de 48 años de edad- salió a encarar los chismes que se están diciendo de ella, mismos que las señalan de padecer vigorexia.

Esta no sería la primera vez que la actriz tiene que desmentir temas de su aspecto físico, pues es un tema con el que la han hostigado el último año.

Pues la también comediante causó revuelo debido a que perdió 30 kilos en un año, esto debido al embarazo de sus hijos.

Y aunque Angélica Vale ya aclaró que su aumento drástico de peso fue un desequilibrio hormonal que ya trató con especialistas, siguen surgiendo chismes.

Siendo el de su padecimiento de vigorexia el más reciente de ellos, mismo que ya salió a desmentir.

Fue en una entrevista para reporteros que se le volvió a cuestionar a Angélica Vale su opinión en torno a los chismes de su supuesta vigorexia.

Al respecto, la actriz y cantante se mostró sorprendida, pues parece desconocer el término de “vigorexia”, que es el un trastorno por la obsesión del aspecto físico.

Esto porque Angélica Vale se ha sometido a un régimen alimenticio que, en sus palabras, la ha dejado en su peso ideal.

Señalando incluso que no puede dejar a nadie contento con su aspecto físico, por lo que ya no le toma importancia.

Pues Angélica Vale señaló que son más los comentarios positivos que recibe.

“¿Vigoréxica? ¿Qué es eso? No le puede dar gusto gusto uno a todo el mundo. No, fíjate que la mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas”.

Angélica Vale