Pese a ser una de las mujeres más odiadas en México por su vida personal, Ángela Aguilar sigue rompiéndola en la industria musical.

Tan es así que Ángela Aguilar recibiá un premio de parte de la revista Billboard, medio estadounidense que la reconocerá en su tan esperado evento Billboard Women in Music 2025.

Gala en que la famosa revista, a lo largo de 17 años, ha reconocido el trabajo de las mujeres en la industria musical.

Ángela Aguilar será reconocida en Billboard Women in Music 2025

Billboard lo hace oficial: Ángela Aguilar recibirá el premio BREAKTHROUGH en el Billboard Women in Music 2025.

Ángela Aguilar -de 21 años de edad- compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Billboard reconoce a Ángela Aguilar (@angela_aguilar / Instagram)

Los Billboard Women in Music 2025 se llevarán a cabo el 29 de marzo de este 2025, en el Youtube Theater de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Este evento reunirá a las mujeres más talentosas dentro de la escena musical.

“Billboard Women in Music 2025 celebra a las increíbles mujeres que continúan impulsando la innovación, inspirando el cambio y remodelando el futuro de la música” Dana Droppo, directora de Billboard

Al respecto, Hannah Karp, editora en jefe de la revista, se dijo orgullosa de seguir reconociendo anualmente a las mujeres que están superando los límites de la música y la cultura.

Lista completa de las ganadoras de los Billboard Women in Music 2025

Además de Ángela Aguilar, cantantes y agrupaciones femeninas serán reconocidas en los Billboard Women in Music 2025, ellas son:

AESPA como Grupo del año Erykah Badu, de 53 años de edad, como ícono

Glorilla, de 25 años de edad, en la categoría Empedrada Gracie Abrams, de 25 años de edad, como Compositora del año

Jennie,de 29 años de edad, en la categoría Fuerza Global

Megan Moroney, de 27 años de edad, por Romper reglas

Meghan Trainor, de 31 años de edad, como Creadora de hits

Muni Long, de 36 años de edad, en la categoría Estrella emergente

Tyler, de 33 años de edad, en Impact Award

Laverne Cox, de 52 años de edad, mejor Presentadora

Yuri sale en defensa de Ángela Aguilar

El reconocimiento de Ángela Aguilar llega en medio de una lluvia de críticas sobre Yuri, quien recientemente lanzó su nueva versión de “La maldita primavera”.

Debido a que la nueva versión de este éxito incluye la participación de Ángela Aguilar, Yuri pide que dejen en paz a la joven.

La cantante -de 61 años de edad- explica haber elegido a la joven porque tiene sobrado talento y no por cómo lleve su vida, la cual no piensa juzgar porque no es nadie para hacerlo.

Por lo que pide que la dejen en paz y es que ahora hasta de ladrona la tachan por supuestamente no devolver dos vestidos.