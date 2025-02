¿Ángela Aguilar, de 21 años de edad, está embarazada? Las declaraciones de uno de sus hermanos revivieron el rumor.

Leonardo Aguilar, de 25 años de edad y hermano de Ángela Aguilar, visitó hace unos días La Saga, el programa de Adela Micha, para promocionar su carrera como solista.

Durante su intervención, Leonardo no pudo evitar mencionar a su hermana menor Ángela Aguilar y lo hizo revelando que pronto crecerá su familia.

¿Ya viene en camino el segundo hijo de Christian Nodal? Tras percatarse de su error, Leonardo Aguilar hizo de todo para aclarar sus palabras que de inmediato dieron pie a más especulaciones sobre su hermana.

Ángela Aguilar (Agencia México)

Hermano de Ángela Aguilar revela que la familia de la cantante creerá en unos meses

Durante su participación en La Saga, Leonardo Aguilar habló de sus proyectos profesionales e hizo algunas revelaciones sobre su vida familiar.

Aprovechado esto, Adela Micha le preguntó al hermano de Ángela Aguilar sobre la posibilidad de que un nuevo integrante de su familia esté en camino.

La pregunta parece haber tomado por sorpresa a Leonardo Aguilar, quien como el resto de su familia, cuida mucho lo que hablan sobre su vida privada.

Fue así que primero negó, pero luego terminó revelando que la familia de Ángela Aguilar crecerá muy pronto.

“Que yo sepa no [habrán hijos en la familia todavía]”, dijo Leonardo en primera instancia, para luego rectificar con un “¡Ah sí!, la pug de Ángela”.

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Ángela Aguilar recibirá a 5 nuevos integrantes por el embarazo de su mascota

Leonardo Aguilar parece haber caído en la cuenta de que su declaración podría dar pie a especulaciones, porque casi de inmediato subrayó que estaba hablando de la perra de Ángela, que va a tener cachorros, no de la cantante.

“No, no, no, no estoy jugando es que vean mi emoción, o sea, ahorita tenemos 5 pugs negros y todo empezó por esa pug”, comenzó a detallar leonardo para dejar todo claro.

El hermano de Ángela Aguilar dijo que hace poco su hermana le mandó una foto de su perra de raza pug, preguntándole si la notaba más gorda de lo normal.

Leonardo confirmó la observación de su hermana, para luego revelar que la familia de Ángela Aguilar tendrá pronto 5 nuevos integrantes.

“Me manda la foto y la panzota así y le digo yo creo que sí, Ángela y sí, tiene 5 cachorros va a ser cesárea por ser pug”, explicó.