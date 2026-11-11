Andrea Legarreta explicó que decidió demandar a Alfredo Adame después de años de declaraciones y comentarios que, aseguró, han sido violentos, reiterados e injustificados en su contra.

Durante la alfombra roja de la película “Atrápelo quien pueda”, la conductora señaló que dejó pasar demasiado tiempo antes de iniciar acciones legales contra Alfredo Adame.

Entre los motivos del conflicto mencionó que Adame difundió rumores y llegó a poner en duda públicamente la paternidad de sus hijas, situación que consideró muy inaceptable.

Andrea Legarreta inició un proceso legal en contra de Alfredo Adame (Michelle Rojas)

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre la demanda contra Alfredo Adame?

Ante los reporteros, Andrea Legarreta evitó hablar sobre los detalles jurídicos del procedimiento contra Alfredo Adame, pero sostuvo que finalmente decidió establecer un límite frente a las agresiones recibidas.

“No puedo hablar nada al respecto. Lo que sí es que al final creo que yo me había tardado”, expresó al explicar su decisión.

La presentadora afirmó que durante años ha enfrentado violencia basada en versiones que, según dijo, alguien habría compartido con Alfredo Adame y que él creyó.

También señaló como parte del conflicto las declaraciones en las que el conductor cuestionó la paternidad de las hijas que tuvo con el cantante Erik Rubín.

Por su parte, Adame confirmó la semana anterior que recibió la notificación de la demanda presentada por la conductora y habló públicamente sobre el proceso legal.

El presentador indicó que los señalamientos legales se relacionan con sus comentarios sobre la paternidad de las hijas de Legarreta y Rubín, según explicó.

Alfredo Adame manifestó estar dispuesto a ofrecer una disculpa pública; sin embargo, la representación legal de Andrea Legarreta buscaría también una reparación económica por los daños señalados.