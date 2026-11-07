Andrea Legarreta inició una demanda por daño moral contra Alfredo Adame debido a declaraciones que el conductor ha realizado durante años sobre ella y su familia públicamente.

Alfredo Adame confirmó que recibió una notificación y que ya acudió a una primera audiencia conciliatoria, donde aseguró estar dispuesto a ofrecer una disculpa pública ante la conductora.

El conflicto incluye comentarios sobre la vida privada de la conductora y señalamientos acerca de la paternidad de Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

¿Por qué Andrea Legarreta demandó a Alfredo Adame?

Según explicó Alfredo Adame ante medios, el procedimiento contempla declaraciones que ha hecho desde 1998, cuando ambos compartían la conducción del programa Hoy y trabajaban juntos.

Entre los episodios señalados figura una expresión ofensiva que el actor dirigió a Andrea Legarreta durante una transmisión del matutino, mientras participaban en una representación televisiva.

Alfredo Adame (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

En 2023, tras el anuncio de la separación de Legarreta y Erik Rubín, Adame volvió a hablar de la conductora y lanzó comentarios ofensivos sobre su vida personal.

Sin embargo, Alfredo Adame afirmó que el señalamiento central se relaciona con comentarios en los que cuestionó la paternidad de Mía Rubín, hija de la conductora.

El conductor dijo que recibió un documento con distintos acontecimientos del enfrentamiento, aunque algunos episodios habrían quedado excluidos por cuestiones relacionadas con el tiempo transcurrido.

Alfredo Adame aseguró que la notificación llegó aproximadamente 3 o 4 semanas antes de sus declaraciones públicas del 6 de noviembre, y confirmó su asistencia a conciliación.

Ante la posibilidad de resolver el conflicto, manifestó que aceptaría ofrecer una disculpa pública si esa fuera una condición planteada por Andrea Legarreta.

No obstante, rechazó una posible compensación económica por daño moral y sostuvo que no está de acuerdo con que el proceso implique una reparación monetaria.