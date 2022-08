Andrea Legarreta ha tropezado en 24 años conduciendo Hoy y así lo confesó en entrevista. La conductora de 51 años de edad reveló que no todo ha sido fácil.

El miércoles 3 de agosto, el programa Hoy celebró 24 años al aire y recordaron varias anécdotas que se han vivido a lo largo de la trayectoria del matutino de San Ángel.

Ante la ausencia de Galilea Montijo y Raúl Araiza, Andrea Legarreta de 51 años de edad recibió todas las felicitaciones al ser la conductora que más tiempo lleva en el programa Hoy.

Andrea Legarreta se ha mostrado muy agradecida por este tiempo al aire, pero destacó que hay cosas a lo que se tienen que enfrentar los conductores y que la gente no ve.

Andrea Legarreta se ha convertido en la conductora con más años al frente del programa Hoy. Es por ello por lo que en esta ocasión la conductora recordó grandes momentos que ha vivido en el matutino.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta señaló que se siente muy agradecida con el amor que recibe de todos sus seguidores pues siempre se ha sentido muy arropada.

Andrea Legarreta destacó que han sido varias las generaciones a las que ha podido llegar gracias al programa Hoy. Incluso resaltó que los televidentes la han seguido tanto en los buenos momentos como en los malos.

“Muy feliz, agradecida, orgullosa, me siento querida, arropada por el público. Han sido distintas generaciones que nos han visto, que me han arropado como su familia, me han acompañado en las buenas o en las malas, en momentos me han dado mi jalón de orejas”

Andrea Legarreta