Carismática conductora de Hoy recuerda cuando se hizo pipí estando embarazada y destacó que es uno de los momentos más divertidos que ha tenido en el matutino de la televisora de San Ángel.

Este miércoles 3 de agosto, el programa Hoy se encuentra celebrando 24 años al aire. Durante su emisión los conductores han recordado anécdotas que han vivido durante la historia del matutino.

Sin embargo, una de las conductoras más queridas del programa Hoy sorprendió a los televidentes al revelar que se había hecho pipí cuando se encontraba embarazada. Descubre de quién se trata.

Con motivo de la celebración de los 24 años del programa Hoy, este miércoles los conductores han recordado algunas de las anécdotas que han vivido en el matutino de San Ángel.

Sin embargo, la carismática Galilea Montijo sorprendió al revelar que uno de los momentos que más recuerda es cuando se encontraba embarazada y se hizo pipí.

Antes de tomar sus vacaciones, Galilea Montijo dejó un video en donde se mostró muy feliz por los 24 años del programa Hoy.

Al ser cuestionada sobre uno de los momentos que más recuerda es cuando se encontraba embarazada ya que aumentó como 30 kilos.

En ese momento se hacía la sección ‘La escuelita de Hoy’, por lo que la producción tuvo que adaptar su pupitre para que no tuviera problemas con su pancita de embarazada.

Sin embargo, Galilea Montijo pasó un momento vergonzoso cuando intentó agacharse para recoger un papel y se terminó en el piso.

Su caída le dio mucha risa, por lo que no pudo controlarse y terminó haciéndose pipí. Galilea Montijo destacó que ha sido uno de los momentos más divertidos que ha vivido en el programa.

“Fui muy chistoso porque yo quise agarrar uno de los papeles que se me cayó y caí con todo y panza. Fue muy chistoso me reí muchísimo porque no podía controlar y me hice pipi de la risa”

Galilea Montijo