Andrea Legarreta denuncia censura en Instagram: “No logran comprender que se debe hablar abiertamente”. La conductora mostró su molestia luego de que la plataforma eliminó una de sus publicaciones.

A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta comparte diferentes mensajes con sus seguidores. Pero la conductora sorprendió a sus fans al denunciar que había sido censurada en Instagram al compartir una imagen en favor de la lucha contra el cáncer de mama.

La acción de la plataforma no detuvo a Andrea Legarreta y volvió a compartir su publicación asegurando en que en estos días no debe haber censura sobre ciertos temas.

Andrea Legarreta (@andrealegarreta)

Andrea Legarreta denuncia censura tras compartir foto en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama

Gracias a su trabajo dentro del programa Hoy, Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión mexicana.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta se sumó a la lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo su fotografía fue censurada, ya que infligía las normas de la plataforma.

El problema fue que en la imagen portaba una camiseta que mostraba los pechos de una mujer. Este estampado busca rendir un homenaje a todas las mujeres que han luchado contra el cáncer.

Pero la plataforma considera una infracción mostrar los pezones de las mujeres, aunque se trate de una camiseta.

Andrea Legarreta no quiso dejar de compartir su mensaje, por lo que volvió a compartir su imagen, pero esta vez tuvo que tapar el seno de su playera.

En su publicación, la conductora del programa Hoy compartió su molestia pues destacó que el cáncer es un tema que se debe de hablar sin ninguna clase de censura.

“Va de nuevo mi foto, porque la censuraron… Al parecer hay quienes a estas alturas y en estos tiempos, no logran comprender que hay situaciones que se deben hablar abiertamente” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta denuncia censura en Instagram: “No logran comprender que se debe hablar abiertamente” (@andrealegarreta / Instagram )

Andrea Legarreta hace un homenaje a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama

Andrea Legarreta cuestionó que a estas alturas, las personas no comprenden que se debe de concientizar sobre el cáncer de mama y la importancia de detectarlo a tiempo.

“Para ayudar concientizar acerca de una REALIDAD, que si la detectamos a tiempo, nos puede SALVAR…” Andrea Legarreta

De acuerdo con Andrea Legarreta las camisetas representan a todas las mujeres guerreras que han sobrevivido al cáncer de mama. Además de que es un homenaje para las que se encuentran y estarán luchando.

“Estas camisetas, precisamente son para eso! Y representan a una de tantas guerreras que sobrevivió al #CáncerDeMama. Y es un homenaje a TODAS las que están en la lucha, estuvieron o estarán” Andrea Legarreta

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato cuestionaron las políticas de Instagram, pues algunos usuarios señalaron que hay imágenes más explicitas circulando por la plataforma.

“Porque No censura las que salen enseñando las tangas y pompas esto es una campaña CÁNCER”, “Cómo a las que enseñan de más no las censuran”, “Tantas cuentas de Instagram de mujeres literal desnudas y no las censuran”, fueron algunos de los mensajes que recibió.