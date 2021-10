Durante una entrevista en el programa de YouTube ‘En Casa De Mara’, Andrea Legarreta pide que si no les gusta no la violenten.

En la entrevista la conductora Mara Patricia Castañeda abordó diferentes rumores y chismes en los que Andrea Legarreta se ha visto envuelta a través de las redes sociales.

Con el fin de desmentir algunos de estos rumores, Mara Castañeda le preguntó a Andrea Legarreta si era adicta a las cirugías plásticas.

Lo que Andrea Legarreta desmintió pero sin negar que sí se ha hecho algunas cirugías estéticas; posteriormente habló de su infancia y su trayectoria como actriz y conductora.

Pero no cuando mencionaron las recientes agresiones que ha sufrido en redes sociales, a la actriz se le quebró la voz y comenzó a llorar.

Y es que Mara Castañeda recordó el momento en que en redes sociales empezaron a atacarla y a su familia, por lo que le preguntaron cómo lo resolvió internamente.

A lo que la actriz contestó que no por ser famosos deberían tolerar las agresiones, agregando que cada quien da lo que tiene para dar.

Por lo que a la actriz sólo le quedó desearles lo mejor a las personas que la agreden, y que algún día logren entender que no es bueno normalizar los comportamientos agresivos en redes sociales.

“Tendría que cambiar el mundo de las redes, somos personas todos y sí, todos nos equivocamos y decimos cosas que quizás no te van a gustar, o quizás no me veo como tu quisieras que me vea”

Porque lo que como muestran los artistas en sus redes sociales no es para agradarl a todos, sino para compartir lo que son y sus vidas.

“Pero es lo que hay y lo que soy, si no te gustó no me violentes, nomás no me veas, no me busques en las redes, no veas la televisión.”

Andrea Legarreta