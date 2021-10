Andrea Legarreta recordó la “etapa linda” que vivió con Alfredo Adame en el programa ‘Hoy’, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Con la voz entrecortada, Andrea Legarreta dijo que Alfredo Adame no sólo fue un buen compañero de trabajo, también un amigo con quien compartió importantes momentos de su vida.

Por ello, Andrea Legarreta reconoció que al principio los ataques e insultos de Alfredo Adame le dolieron e incluso lastimaron a su familia.

Durante una charla con Andrea Legarreta para su canal de YouTube ‘En Casa de Mara’, la periodista le preguntó por la situación que habría provocado su enemistad con Alfredo Adame.

Andrea Legarreta dijo recordar haber vivido una “etapa linda” con Alfredo Adame mientras fueron compañeros en el programa ‘Hoy’:

Andrea Legarreta dijo que “tan había buena onda que a veces me confundo un poco con ciertas declaraciones” que ha hecho Alfredo Adame en su contra:

“No hacen sentido con lo que compartimos, para mí no fue ninguna una pesadilla trabajar con él”

Con la voz entrecortada, Andrea Legarreta mencionó varios momentos importantes de su vida en los que Alfredo Adame estuvo presente:

“’Él fue quien manejó mi coche de novia, él fue quien grabó uno de los videos de mi boda, fue uno de los testigos en [el matrimonio] civil. ¿Qué pasó después? No sé, no lo entiendo”

A punto del llanto, Andrea Legarreta detalló lo doloso y decepcionante que fue para ella y su familia ver a Alfredo Adame lanzarse en su contra:

“Me dolió mucho, hubo mucha violencia, mucha, mucha violencia que no sólo lastimó a mi, sino a a toda mi gente y generó mucha frustración y mucho dolor y mucho enojo”

Enseguida, Andrea Legarreta comentó que, según sabe, Alfredo Adame la culpa de haber sido despedido del programa ‘Hoy’, lo que la conductora negó, afirmando:

“Yo no contrato a nadie ni corro a nadie, no tengo ese poder, ni quisiera hacerlo ni quisiera tenerlo. Entonces, ante esa sarta de mentiras he preferido dejar que simplemente la historia de cada quien hable por sí sola”

Andrea Legarreta