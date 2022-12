Andrea Legarreta conoce a Yordi y asegura no hubo “saña” contra Sasha Sokol en entrevista con Luis de Llano y destaca que cada famoso es responsable de cuidar lo que dice frente al micrófono.

A nueve meses de que Yordi Rosado entrevistó a Luis de Llano de 77 años de edad para su canal de Youtube, el conductor vuele a estar en medio de la polémica.

Luego de que Sasha Sokol de 52 años de edad, arremetió en su contra.

Tras las acusaciones en contra de Yordi Rosado, Andrea Legarreta de 51 años de edad salió en defensa del conductor.

Al señalar que no cree que lo haya hecho con una mala intención.

El pasado 6 de marzo, Yordi Rosado compartió una entrevista con Luis de Llano, entre los temas que habló el productor fue su relación con Sasha Sokol.

Tras la publicación de esta entrevista, Sasha Sokol denunció que sufrió abuso cuando era menor de edad en manos de Luis de Llano, pues ella tenía 14 años y él 39.

A nueve meses de que se publicó la entrevista, Yordi Rosado se convirtió en tema de conversación.

Luego de que justificó su accionar al señalar que le faltó experiencia al escuchar que Luis de Llano había tenido un romance con una menor de edad.

Sin embargo, Sasha Sokol le respondió acusándolo de que le faltó empatía, pues en ese momento solo le importó el rating que tendría.

En medio de la controversia generada, Andrea Legarreta salió en defensa de Yordi Rosado pues considera que no hubo “saña” contra Sasha Sokol.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Andrea Legarreta mostró su amor por Sasha Sokol y Yordi Rosado.

Andrea Legarreta destacó que no cree que Yordi Rosado haya tenido mala onda al momento de entrevistar a Luis de Llano, pues recordó que lo conoce desde hace tiempo.

“Creo que al final no es responsabilidad de él, aquí ya cada quien depende de qué le guste publicar en sus entrevistas, no creo que haya habido saña ni mala onda por parte de Yordi porque lo conozco”

Andrea Legarreta recordó que ella también se ha sorprendido por la respuesta que le dio un famoso cuando lo estaba entrevistando.

Destacó que ha editado ciertas partes de sus entrevistas para que no salgan las confesiones de los artistas.

“Me ha pasado, he tenido entrevistas que yo he tenido solita sin que me lo pidan que recortar y editar, de alguna manera salvar y rescatar a quienes he entrevistado que me han dicho cosas muy fuertes, pero lo hago más de lado humano, no es mi línea”

Andrea Legarreta