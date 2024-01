Anahí -de 40 años de edad- nada más ilusionó a sus fans, ni con RBD o de solista quiere seguir cantando, según uno de sus íntimos amigos.

El 12 de diciembre fue el último concierto de Soy Rebelde Tour 2023 y los fans de RBD no podían creer que fuera el fin.

Pero durante su despedida, Anahí alimentó las esperanzas de los fans de RBD de que siga con su gira en 2024.

“Anahí, no te vayas”: Fans hacen cadena de oración para que regrese sin RBD

Las últimas palabras de Anahí durante el último concierto de RBD fueron: Esta fue la última vez que cantamos juntos... en este tour”.

Muchos fans de RBD tenían la ilusión de que su gira se prolongara para este año, pero todo indica que sí fue el fin.

El diseñador Gustavo Mata es amigo cercano de Anahí y reveló que la actriz cumpliría con su retiro para siempre.

“Por ahora no hay (una nueva gira) todo eso es rumor, parece que Any (Anahí) dijo que esa había sido su despedida, entonces ya no quiere volver”

Gustavo Mata