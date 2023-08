Ana María Alvarado no es mentirosa y con pruebas reafirma que Bárbara Torres sí maltrató a Talina Fernández.

Bárbara Torres fue la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México y su personalidad quedó expuesta totalmente.

Las actitudes de Bárbara Torres provocaron fueron atacada en redes sociales y más cuando se reveló que había sido grosera con Talina Fernández cuando trabajaban juntas.

Talina Fernández formó parte del programa Sale el Sol por dos años y Bárbara Torres era floor manager del matutino.

Según Ana María Alvarado, Bárbara Torres era muy grosera con Talina Fernández y ella pidió no tener contacto con la argentina.

Conductores y personal de Sale el Sol, manifestaron que Bárbara Torres era muy intensa y llegaba agredir a sus compañeros.

Ana María Alvarado contó que Talina Fernández no soportaba a Bárbara Torres, pues era muy grosera con ella y le llegaba a gritar.

Bárbara Torres niega esto y asegura que era amiga de Talina Fernández, pero Ana María Alvarado tiene pruebas de sus maltratos.

La conductora de Sale el Sol reiteró que ‘La Dama del buen decir’ no era amiga de Bárbara Torres: “No es así”.

“A todos nos consta que fue con el productor, Andrés en ese tiempo, y le dijo: ‘Yo quiero que Bárbara me de instrucciones, que ella me deje en paz’ y cuando Andrés da la orden nunca más volvieron hablar”

Ana María Alvarado va publicar un video el miércoles 9 de agosto a las 13:00, con testimonios de los maltratos de Bárbara Torres a Talina Fernández.

A su salida de La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres tuvo una entrevista con Mara Patricia Castañeda y negó que se llevara mal con Talina Fernández.

“Nos llevábamos bien y no sabes en shock que fue para mí (...) La Tali fue una cosa que me enseñó tantas cosas de la televisión esta señora, me decía la argentina”

Bárbara Torres asegura que estaba encantada de participar en MasterChef Celebrity 2022 con Talina Fernández, pero esto no se concretó porque tenía otro proyecto.

Sin embargo, Ana María Alvarado asegura que cuando Talina Fernández se enteró que Bárbara Torres iba a estar en MasterChef Celebrity 2022, ella estaba dispuesta a no participar para no convivir con la argentina.

“Habíamos organizado para estar en Acapulco con mis hijos y no sabes la angustia que me dio cuando salí y me enteré que Tali ya no estaba”

Bárbara Torres