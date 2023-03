Ana María Alvarado sigue en busca de su liquidación y no descarta que Maxine Woodside use sus influencias para no pagarle.

Maxine Woodside sigue sin acceder a llegar a un a acuerdo con Ana María Alvarado -de 54 años de edad- tras ser despedida de todo para la mujer.

A casi dos meses de su despido de ‘Todo para la Mujer’, Ana María Alvarado no ha recibido su liquidación e incluso Maxine Woodside no acudió a una reunión para conciliar.

Maxine Woodside -de 74 años de edad- ya aceptó que hay un proceso legal, pues mencionó que sus abogados ya están trabajando en el caso.

Ana María Alvarado ha dejado claro que no quiere un pleito con su excompañera, pero sí ha pensado que Maxine Woodiside busca usar sus influencias para no pagarle.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside. (Especial)

Maxine Woodside da por hecho que en tres semanas se soluciona el tema con Ana María Alvarado

Ana María Alvarado habló en su canal de YouTube sobre cómo va lo de su liquidación y reveló un audio de lo que Pati Chapoy habló con Maxine Woodside.

Recordemos que Pati Chapoy y Maxine Woodside se encontraron en una entrevista con Paulina Rubio y compartieron fotografías juntas.

Pati Chapoy mencionó que Maxine Woodside le contó que el tema legal con Ana María Alvarado quedaría resuelto en tres semanas, situación que ignora la conductora .

“Aquí hay dos caminos, si Maxine dijo tan segura que en tres semanas se resuelve el tema, pues me hace pensar dos cosas” Maxine Woodside

Ana María Alvarado menciona que esa declaración la hace pensar que Maxine Woodside sí piensa conciliar el tema de su liquidación.

“Puede ser que va conciliar, lo cual sería muy bueno porque para decir la fecha de tres semanas o el plazo de tres semana, pues eso es lejos y fuera de un juicio, porque sabemos que un juicio y eso tarda mucho” Maxine Woodside

Sin embargo, Ana María Alvarado no descarta Maxine Woodside tenga otra estrategia y utilice sus contactos para no pagarle.

“No puedo pecar de ingenua, podría ser que haya una estrategia atrás que yo desconozca, que pueda utilizar ciertos contactos, que puedan que simplemente den por terminado el asunto y que yo me quede volando” Maxine Woodside

Ana María Alvarado cree que Maxine Woodside la quiere dejar sin liquidación

A pesar de que quiere ser positiva, Ana María Alvarado no descarta que Maxine Woodside quiera ‘jugar chueco’ y no pagarle.

“Recuerden que ella es muy poderosa, conoce mucha gente, tiene contactos. Yo quiero entrar al tema peleando por mis derechos” Maxine Woodside

Ana María Alvarado dejó claro que va seguir exigiendo sus derechos laborales y se va ir hasta las últimas consecuencias.

La conductora de Sale el Sol sabe que Maxine Woodside podría jugar ‘sucio’ y no podrían llegar a un juicio, pues la ‘Reina de la radio’ estaría usando alguna influencia.

“Podemos pensar que no todo puede ser tan positivo” dijo Ana María Alvarado, quien está pensado en los dos panoramas que pueden existir en su caso.

Ana María Alvarado no pierde la esperanza de que Maxine Woodside sí quiera llegar a un acuerdo y le pague los 32 años de trabajo en ‘Todo para la mujer’.