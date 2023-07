Ana Claudia Talancón tuvo miedo a morir cuando se enteró de su grave estado de salud, una salmonelosis la llevó al hospital.

El pasado 6 de julio, Ana Claudia Talancón alarmó a sus seguidores, tras compartir una fotografía desde el hospital.

La actriz contó a sus seguidores que había sentido malestares y a las 3:00 de la mañana tuvo que ser ingresada a urgencias.

Su médico le manifestó que se podía tratar de una apendicitis, pero horas después se descartó este padecimiento.

Días después, Ana Claudia Talancó -de 43 años de edad- reveló que estaba estable y que había sufrido una salmonelosis.

“Cuando duerme conmigo” es la nueva película de Ana Claudia Talancón y se encuentra promocionándola, ya que se estrena el próximo 3 de agosto.

Ana Claudia Talancón acudió con Javier Poza para hablar de su nuevo proyecto y contó cómo fue su estancia en el hospital, tras padecer una terrible salmonelosis.

La actriz contó que estuvo en recuperación durante tres semanas y sus estado de salud la mantuvo muy preocupada.

Ana Claudia Talancón contó que tras padecer salmonelosis, varios de sus órganos se inflamaron y eso hizo pensar a los médicos que tenía apendicitis.

Posteriormente le diagnosticaron una tifoidea, provocada por la bacteria de la salmonela, pero esto desató otros horribles malestares.

La actriz se enfrentó a fiebres altas y dolores musculares, además de tener por días una dieta blanda.

“Me sentí pésimo y luego me hizo reacción uno de los medicamento, entonces me empezó a doler el cuerpo la cabeza. Después empezaron a decir que tenía tendinitis, que se me iban a romper los tendones y que mucha gente no sobrevivía a esto”

Ana Claudia Talancón