Ana Cisneros, ex novia de Lapizito, expuso videos que prueban la violencia que vivió con Alfredo Ordaz -de 24 años de edad- quien la agredió física y verbalmente.

Alfredo Ordaz ha sido señalado en varias ocasiones de violencia; incluso, su hermana Gomita -de 30 años de edad- lo acusó de golpearla en diversas ocasiones.

En agosto, la influencer Fernanda Durán -de 28 años de edad- señaló a Lapizito por agredirla durante su noviazgo y a esta denuncia se une la tiktoker Ana Cisneros.

Fernanda Durán y Ana Cisneros -de 23 años de edad- compartieron en redes sociales fotografías, audios y videos que comprueban las agresiones físicas y verbales de Lapizito.

El lunes 4 de noviembre, Ana Cisneros compartió fotos de moretones y lesiones en los labios que le provocaron los golpes de Lapizito, así como un audio donde le gritaba.

Horas después, Ana Cisneros compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos donde una vez más se comprueba el grado de agresividad de Lapizito.

“Exhibiré los videos de Alfredo Ordaz donde me grita, fotos de sus agresiones al igual que conversaciones donde él admite agredirme, todo con el fin de apoyar a Fer Durán”

Ana Cisneros explicó que hacía públicas estas pruebas contra Lapizito para apoyar a la denuncia pública de Fernanda Durán.

“Quiero que sepan que este hombre no fue solo así con ella, es un hombre que repite el mismo patrón y es un agresor con todas las mujeres que tiene cerca, porque a mí me agredió múltiples veces, muy próximo a que él terminó su relación con Fer”

En las fotos compartidas por Ana Cisneros se le ve con lesiones en la boca y moretones en brazo; además, expuso una conversación donde Lapizito la responsabiliza de las agresiones.

En otra de las conversaciones que compartió Ana Cisneros, se ve una conversación que tuvo con su mamá a quien le pidió ayuda por las amenazas de Alfredo Ordaz.

Ana Cisneros acusa a Lapizito de presuntamente amenazarla con sacar un cuchillo, por lo que pidió ayuda a su madre.

Por último, Ana Cisneros compartió un video donde se escucha a Lapizito agredirla verbalmente y hablando mal de su amigo Uzielito Mix, de 25 años de edad.

“Tiene un pinche Cartier a la ver... no soy Uzielito Mix a la verg... o sea no mames, yo soy yo cabrón, no soy el put... marrano, yo soy yo cabrón”

Lapizito