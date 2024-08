Alfredo Ordaz, el papá de Gomita y Lapizito, fue cuestionado sobre las recientes denuncias de violencia que compartieron las ex novias de su hijo, y él solo dijo “es buen muchacho”.

Mucho dio de qué hablar el que Gomita -de 30 años de edad- denunciara a su papá por violencia y por haberla obligado a trabajar desde corta edad igual que a sus hermanos; entre ellos, Lapizito.

Pero ahora se le suma una polémica a la familia, pues Fer Durán, ex novia de Lapizito, lo denunció por violencia, señalando que temió en más de una ocasión por su vida.

Pese a que en el relato Fer Durán solo menciona a la mamá de Lapizito como la testigo de múltiples violencias, el papá de Gomita también fue cuestionado sobre las denuncias a su hijo.

La familia de Gomita entró en polémica mientras ella está en La Casa de los Famosos México 2024, siendo que ahora es Lapizito, su hermano, el denunciado por violencia.

Así como Gomita denunció -en su momento- a su papá Alfredo Ordaz por violencia familiar, lo mismo está pasando por Lapizito, pero fue su ex novia Fer Durán quién alzó la voz.

Ante ello, el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Alfredo Ordaz para cuestionarle sobre la denuncia de violencia a Lapizito.

Sin embargo, el papá de Gomita y Lapizito dijo no saber de la denuncia que Fer Durán hizo en el podcast de Un Tal Fredo, pero pese a ello declaró un “es un buen muchacho”.

Alfredo Ordaz negó defender a Lapizito por no saber de qué se trataban las denuncias, incluso diciendo que él aconsejó a sus hijos tener cuidado con las redes sociales.

Finalmente, hablando sobre Gomita y Lapizito, dijo que como padre “los tengo que apoyar de la manera que sea”.

Aunque Lapizito sea “buen muchacho”, como dijo su papá, el payaso recibió otra denuncia por violencia de su más reciente ex novia, Ana Cisneros.

Luego de que Fer Durán compartiera que Lapizito ejerció violencia en su relación de dos años, Ana Cisneros compartió que hace 3 semanas lo dejó porque le pasó lo mismo.

Por medio de un live, Ana Cisneros dijo creer totalmente en lo que Fer Durán dijo, señalando que la última violencia que vivió de Lapizito fue hace tres semanas .

Sin embargo, ha preferido no ahondar más en el tema, sino hacer ver que no está bien que la gente le escriba, “cuando te madreen nos cuentas”.

Pues en redes sociales creían que era aún novia de Lapizito.

“No está chistoso, yo aún no proceso todo lo que pasó, no me gusta que me pongan esos comentarios”.

Ana Cisneros, influencer.