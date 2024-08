La tiktoker Ana Cisneros se unió a las denuncias en contra de Lapizito, esto después de que Fer Durán contara sus experiencias de violencia con su ex.

Para esto, cabe destacar que Ana Cisneros es la ex más reciente de Lapizito -de 24 años de edad- revelando en un video cómo fue su relación con el comediante.

Así, la influencer se unió a Fer Durán -de 28 años de edad- en las denuncias de violencia. Pero, ¿quién es Ana Cisneros?

Ana Cisneros es una influencer originaria de la Ciudad de México que ha logrado hacer carrera en redes sociales y en la televisión.

En la actualidad cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y más de 3 millones de seguidores en su cuenta de TikTok.

Siendo esta última red social en la que más ha ganado notoriedad, centrando su contenido en la realización de trends para la plataforma.

Dentro de la televisión Ana Cisneros ha destacado por su participación en programas como:

Ana Cisneros nació el 8 de septiembre del 2000, por lo que en la actualidad tiene 23 años de edad.

Si bien Ana Cisneros todavía no llega al altar, en la actualidad la influencer sostiene una relación con Alejandro Méndez.

Tomando en cuenta su fecha de nacimiento, la astrología dicta que Ana Cisneros pertenece al signo zodiacal de Virgo.

Ana Cisneros no tiene hijos todavía.

Se desconoce el nivel de estudios con el que cuente Ana Cisneros o si está llevando a cabo alguna formación especial.

Ana Cisneros se ha desempeñado principalmente como influencer y personalidad de televisión en programas con formato de reality show.

Sin embargo la influnecer ha demostrado un fuerte interés por la moda, lo que la llevó a incursionar en el mundo del modelaje.

Además de que Ana Cisneros es también una cantante de música urbana.

Fue durante las últimas semanas de agosto que Fer Durán reveló las situaciones de violencia que vivió con Lapizito en el podcast de Un Tal Fredo.

Y es que si bien no reveló el nombre de Alfredo Ordaz, nombre real de Lapizito, fue su hermana Carol quien confirmó que se trataba del hermano de Gomita.

Ahora, a días de esta denuncia, Ana Cisneros contó en una transmisión en vivo cómo fue parte de su relación con el comediante.

Aún así, la influencer no quiso entrar en detalles, pues recordó que no ha pasado mucho desde que su relación con Lapizito terminó.

“Todavía no siento esa fortaleza de decir todo gráficamente y específicamente, porque no tiene nada que me alejé de ahí”.

Ana Cisneros