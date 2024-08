Lapizito, el hermano de Gomita, está siendo acusado por su exnovia Fernanda Durán de haber sido violento con ella durante dos años de relación.

A través de una plática con Un Tal Fredo, Fernanda Durán confesó la relación tóxica que tuvo, donde en más de una ocasión pensó que su ex la iba a matar.

Pero ¿quién es el ex que acusó Fernanda Durán? Aunque la influencer no dio el nombre, las redes hicieron lo propio y ya destaparon que se trata de Lapizito.

Ahora que ya se sabe que Lapizito, el hermano de Gomita, es el exnovio de Fernanda Durán, quien la violentó, te damos los siguientes datos del payaso:

Lapizito lleva por nombre Alfredo Ordaz Campos o bien ‘Freddy’ como se hace llamar, y forma parte del show con el que Gomita saltó a la fama en Sabadazo.

Así como Gomita es payasa, Lapizito lo es, como parte del negocio familiar, donde también incluyen a su hermano menor, Lapizín.

Lapizito es de Ciudad Nezahualcóyotl, y comenzó en el mundo de la comedia trabajar en el circo junto a sus dos hermanos y en fiestas privadas.

Los padres de Lapizin son Alfredo Ordaz Barajas y Elizabeth Campos; el payaso e influencer es el hermano de en medio.

Lapizito tiene 24 años de edad, pues nació el 7 de diciembre de 1999.

Lapizito no tiene esposa.

Lapizito es del signo zodiacal de Sagitario, pues nació un 7 de diciembre.

Lapizito no tiene hijos.

Se desconoce qué estudió Lapizito, pero se cree que al igual que su hermana, solo terminó la secundaria, pues comenzó a trabajar a temprana edad.

Lapizito comenzó a trabajar a los 8 años de edad como payaso de circo.

El talento que tuvo como payaso le abrió camino junto a sus hermanos -Gomita y Lapizín- para fiestas privadas, y luego lograron llegar a la televisión en Sabadazo.

Luego de que salieran por un escándalo, Lapizito se fue a TV Azteca y participó en Enamorándonos como panelista, pero cuando cumplió la mayoría de edad comenzó a participar en el reality show en busca del amor.

A la par, Lapizito comenzó a crear contenido de bromas en redes sociales, convirtiéndose en influencer.

Asimismo, Lapizito se lanzó como cantante, pues en varias ocasiones ha declarado que siempre ha querido tener una banda.

Pese a que Lapizito participó en la temporada 5 de LOL, fue la última aparición que tuvo con su personaje, pues actualmente se mantiene lejos de redes sociales.

La última publicación que Lapizito tiene en sus redes fue por Facebook con una playera apoyando a su hermana Gomita en La Casa de los Famosos México 2024.

Lapizito, el hermano de Gomita, ha estado metido en varias polémicas:

La polémica persiguió a Lapizito desde temprana edad, cuando estando en Sabadazo, el payaso fue acusado -junto a Gomita- de haberle robado el anillo de compromiso a Cecilia Galliano.

Y es que entre las dinámicas del programa, Cecilia Galliano dijo haber perdido su anillo, pero nunca lo encontraron; al revisar las cámaras -porque fue en vivo- la conductora acusó a Gomita y Lapizito de habérselo robado.

Hasta la fecha, Gomita y Lapizito niegan haberle robado su anillo a Cecilia Galliano.

Por otra parte, la entrada de Lapizito a Enamorándonos también fue escandalosa, sobre todo porque ahí comenzó una relación con La Bebeshita.

Sin embargo, meses después cuando se lanzó como cantante, el hermano de Gomita, incluyó en “Roust yourself” un verso donde declara haber salido con una mujer para que le diera fama, mismo que muchos ven directo a La Bebeshita.

Ya que Lapizito comenzó a agarrar fuerza en redes sociales, en momentos desaparecía, situación que llevaba a que se rumoraba que había sido anexado.

Uno de los ejemplos fue cuando en septiembre del 2023 subió su último video en TikTok, para reaparecer hasta el 25 de febrero del 2024 para anunciar su participación en LOL México.

Otras de las polémicas que carga Lapizito es cuando su hermana Gomita decidió romper el silencio sobre el abuso que vivió por parte de su papá, Alfredo Ordaz.

Y es que pese a que Gomita lo acusa de golpear y haberla explotado -a ella y sus hermanos- desde que eran muy niños, Lapizito seguiría sin aceptar la perspectiva con que su hermana ve a su papá.

Incluso, en ocasiones Gomita ha dicho que ha dejado de hablar con Lapizito y en otros momentos que acepta que su hermano aún no se quiera dar cuenta de cómo fue realmente su papá.

La más reciente polémica de Lapizito son las acusaciones que su exnovia, Fernanda Durán hizo sobre él, acusándolo de violentarla en 2 años de relación.

Lapizito, el hermano de Gomita, llevó una relación con la influencer Fernanda Durán por dos años, pero ahora es ella quien revela que el payaso es un violentador.

A través de una plática para el podcast de Un Tal Fredo, Fernanda Durán compartió el infierno que vivió estando con Lapizito, a quien acusó de narcisista.

La influencer compartió múltiples episodios de violencia que vivió con Lapizito, de los que en muchas ocasiones su mamá, Elizabeth Campos, fue testigo y la protegió.

Sin embargo, Fernanda Durán admitió que la relación era tan tóxica y él la envolvió tanto en su narcisismo que siempre volvía buscándolo.

Entre infidelidades, Fernanda Durán también acusó a Lapizito de golpearla, jalonearla, morderla, entre otros tipos de violencia.

Incluso, la influencer confesó que en ocasiones cuando Lapizito se enojaba le mordía los cachetes y los labios, lo que la llevaba a cubrir todo con maquillaje y usar labiales rojo intenso para cubrir los daños que le dejó.

Estas declaraciones de Fernanda Durán han llevado a que usuarios busquen entre los videos viejos de la pareja, siendo que sí encontraron varias pruebas en que se le ve a la influencer con los labios dañados.

La exnovia de Lapizito incluso confesó en más de una ocasión llegó a pensar que moriría en manos del violento payaso.

Lapizito, el hermano de Gomita, fue acusado por su exnovia, Fernanda Durán, de ser violentador y narcisista, pero hasta su propia hermana lo confesó en La Casa de los Famosos México 2024.

Se sabe que Gomita y Lapizito se distanciaron luego de que la payasa denunció a su papá por violentarla, pues su hermano negaba que eso hubiera sucedido.

Aunque actualmente existe buena relación entre ambos, la habitante de La Casa de los Famosos México ha llegado a confesar oscuros detalles de Lapizito, tal parece que sin darse cuenta.

En uno de los videos mostrados por las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México 2024, se captó cuando Gomita está hablando de los narcisistas y alude a que por ello dejó de hablarle a Lapizito.

“Mira que aguantar una narcisista así, local, mitómana, manipuladora, me voy a la mierda a mi casa, pero feliz (...) me enojan mucho esas actitudes, por eso no me hablaba con mi hermano, ya conozco ese tipo de personalidades”.

Gomita, influencer.