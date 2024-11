Exhibieron a Lapizito -de 28 años de edad- por agredir a sus ex novias y hasta Uzielito Mix salió insultado por Alfredo Ordaz; el cantante no se quedó callado y retó al payaso.

Ana Cisneros -de 23 años de edad- publicó en sus redes sociales fotos y videos de la violencia que vivió a lado de su ex novio Lapizito.

En uno de estos clips se puede escuchar a Lapizito menospreciar la carrera de su “amigo” Uzielito Mix -de 25 años de edad- quien no dudó en enfrentarlo.

En uno de los videos expuestos por Ana Cisneros, se escucha a Lapizito compararse con Uzielito Mix y menospreciarlo, a pesar de que eran amigos.

Ana Cisneros explica que este video fue grabado durante una pelea con Lapizito, luego de que le reclamara por fotografiar los glúteos de sus amigas y compartirlos en Instagram.

Ana Cisneros, ex de Lapizito, expone la violencia de Alfredo Ordaz con videos agrediéndola

La tiktoker narra que siempre que Lapizito se enojaba, se comparaba con otras personas o presumía sus ”lujos”.

“Se justificaba diciéndome que no importa por que el es el, no es “uzielito mix” ya que el es una persona que siempre se defiende comparándose con otras tanto fisica y económicamente para hacerlos menos siendo que Uziel es su amigo”

Uzielito Mix reta a Lapizito a que le diga 'en su cara' todos los insultos exhibidos en un video de su ex (Instagram/@uzielito_)

Durante la pelea salió a relucir el nombre de Uzielito Mix, a quien Lapizito insultó y llamó “marrano”.

“Tiene un pinche Cartier a la verg.. no soy Uzielito Mix a la verg... o sea no mames, yo soy yo cabrón, no soy el put... marrano, yo soy yo cabrón”

Lapizito