Luego de que Fernanda Durán acusara a Lapizito -de 24 años de edad- de haberla violentado en su relación, el hermano de Gomita suma otra acusación de este tipo.

Ahora es Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita -de 29 años de edad- quien acusa a su hermano Lapizito de haberla golpeado en el pasado.

Así como la habitante de La Casa de los Famosos México 2024 confirma que su hermano, quien también es famoso, es una persona narcisista.

Sin imaginar que su hermano Lapizito se encuentra en el ojo del huracán, Gomita confirmó que el también ex novio de Fernanda Durán -de 28 años de edad- es una persona violenta.

Durante una conversación con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2024, Gomita exhibió a Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Lapizito.

Gomita se desbocó en el reality show al punto de revelar que Lapizito la golpeó durante uno de sus espectáculos.

De acuerdo con la payasa, su hermano no soportó que ella saliera al escenario a contar chistes para adultos, ya que él tenía ese rol en el show por lo que en aquella ocasión le arrojó el micrófono directo a la cara.

La agresión fue más que evidente ya que por el golpe, la boca de Gomita comenzó a sangrar; no obstante, ella no le tomó importancia y salió al escenario, pero su papá y su hermano la regresaron al camerino.

“Se enojaba, me aventaba el micrófono, salgo con el hocico partido y (empiezan a decir) ‘métela, métela’. Se enojaba que decía chistes a los señores y señoras. Decía: no, no los hagas reír. Es que eran chistes de humor negro. De repente sentía los putazos de a deveras, decía yo: ¿qué pedo? Por eso dejamos de trabajar en el circo”

Además de confirmar que Lapizito es una persona violenta, Gomita dijo haberse alejado de su hermano luego de vivir un episodio violento con su papá.

Y es que a Lapizito le molestó que Gomita acusara públicamente a su papá de haberla golpeado porque ella se metía a defender a su mamá durante una pelea que está sostenía con él.

No obstante, los hermanos arreglaron sus diferentes por lo que nuevamente conviven aún cuando ella asegura que no soporta a las personas narcisistas como lo es él.

En una conversación con Ricardo Peralta -de 34 años de edad-, la influencer aseguró no soportar a Briggitte Bozzo ya que la considera una persona narcisista como su hermano.

“Mira que aguantar una narcisista así, local, mitómana, manipuladora, me voy a la mierda a mi casa, pero feliz, me enojan mucho esas actitudes, por eso no me hablaba con mi hermano, ya conozco ese tipo de personalidades”

Gomita