Altair Jarabo da el sí a Fréderic García en boda “secreta”

Altaír Jarabo se casó con Fréderic García en una boda “secreta”, así lo dio a conocer a través de Instagram a sus más de 3.2 millones de seguidores.

La actriz mexicana Altaír Jarabo de 35 años, contrajo nupcias con el empresario francés de 54 años en una boda civil, con quien llevaba algunos años de noviazgo.

El compromiso de Altaír Jarabo y Fréderic García fue anunciado hace varios meses pero, apenas este domingo 15 de agosto se concretó su boda con una ceremonia discreta.

La boda “secreta” entre Altaír Jarabo y Fréderic García se llevó a cabo en la Ciudad Luz de Francia.

“Hoy en una ceremonia íntima de París y no dijimos: OUI” Altair Jarabo

Altair Jarabo (@altairjarabo / Instagram)

¿Cómo fue la boda de Altaír Jarabo?

La boda de Altaír Jarabo se llevó de una forma discreta mientras llevaba un traje de encaje en la parte superior que combinaban con un ramo de flores blancas.

Por su parte, Fréderic García portó un traje azul marino para su boda con la actriz mexicana a quien conoció mientras desempeñaba un cargo importante en la CDMX.

Fréderic García es el Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México.

Aunque las imágenes de la recepción de la boda entre Altaír Jarabo y Fréderic García no han sido reveladas, se sabe que el número de invitados fue limitado.

De hecho, algunas personalidades del medio del espectáculo se limitaron a felicitar a Altaír Jarabo tras darle el sí a su nuevo esposo.

Entre las felicitaciones que recibió la actriz, no se hicieron esperar las de Camila Sodi, Mane de la Parra, Rebbeca Jones, Alberto Agnesi, Caludia Martin, Michelle Renaud, Irina Baeva, Julian Gil y demás.